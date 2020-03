Obtenir et disposer des bonnes informations sur une entreprise est toujours plus simple pour entamer une démarche commerciale ou marketing et augmenter vos ventes !

Sales Rock est une solution B2B dont l’objectif est de devenir le principal fournisseur B2B européen de données. La nouvelle option Tech-Stack de Sales Rock permet de découvrir toutes les technologies web utilisées par des entreprises, dont celles de vos concurrents ! Au total, 71 millions d’entreprises européennes en B2B, présentes dans 21 pays européens sont référencées sur le site.

L’outil parfait pour cibler votre audience et préparer vos arguments de vente

Grâce aux filtres, précisez vos recherches, visualisez et exportez les données techniques de chaque entreprise de la base de données de Sales Rocks.

Le profil des entreprises peut être téléchargé ou exporté directement dans votre CRM, afin de les contacter par mail ou téléphone. P

lus de 27 millions d’emails et 39 millions de numéros de téléphone sont disponibles. Sales Rocks a réussi à cartographier plus de 5 000 technologies, classées par catégorie.

Par exemple, vous pouvez cibler les entreprises qui utilisent un CMS particulier comme WordPress ou Wix. Pour peaufiner votre recherche, ajoutez des plugins ou widgets particuliers afin d’obtenir un résultat très précis.

Vous pouvez également créer des listes d’entreprises en fonction des logiciels utilisés, par pays, par taille, par chiffres d’affaires etc. Au fur et à mesure de vos recherches, précisez les informations de ces dernières grâces à leur adresse, les mails…

Côté prix, 4 formules sont disponibles :

Basic à 99 euros par mois, permet de bénéficier 5 000 crédits et d’obtenir toutes les informations des entreprises, et un accès à toutes les bases de données nationales disponibles.

Pour 999 euros par an, bénéficiez en plus de deux mois gratuits et de crédits supplémentaires

L’offre Entreprise à 499 euros par mois, propose 50 000 crédits, et un support dédié

La formule annuelle à 4 999 euros offres les mêmes avantages, ainsi que deux mois d’abonnement gratuits et des crédits supplémentaires (25 000)

Avec un crédit, vous pouvez obtenir les informations de bases d’une entreprise ou bien les informations précises d’un décisionnaire. Pour information, les utilisateurs de Product Hunt bénéficient de 50 crédits offerts pour tester le produit !