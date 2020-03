Communiquer avec des personnes à l’étranger n’est pas toujours évident. En dehors du décalage horaire, la langue peut parfois être un frein. L’anglais n’étant pas forcément maîtrisé par tous, il est parfois difficile de communiquer avec des personnes ne parlant pas notre langue natale ! LingvaNex est une entreprise qui souhaite faire disparaître la barrière de la langue et faciliter les échanges dans le monde. Elle propose diverses applications autour de la traduction, dont Phone Call Translator, un traducteur vocal en temps réel.

Des conversations traduites en temps réel

Phone Call Translator est une application mobile, disponible sur iOS et Android qui traduit automatiquement ce que vous dites ainsi que votre interlocuteur, grâce à l’intelligence artificielle !

Plus de 30 langues sont disponibles comme l’anglais, le français, le suédois ou encore le portugais.

Avec cette application, vous pouvez facilement résoudre vos problèmes commerciaux, échanger rapidement avec vos amis à l’étranger ou tout simplement contacter des hôtels, des restaurants ou louer une voiture lors de vos voyages à l’étranger.

Au moment de l’appel, vous parlez dans votre langue maternelle et l’application traduit votre conversation dans la langue de votre interlocuteur et inversement.

Comment utiliser Phone Call Translator ?

Le fonctionnement de l’application est très simple. Une fois téléchargée, créez votre compte. Ensuite, sélectionnez votre langue et celle de la personne que vous souhaitez appeler. Entrez le numéro de la personne, avec l’indicateur de son pays et passez l’appel ! Lorsque vous parlerez, vos paroles seront traduites en temps réel via l’application, à l’oral, mais également à l’écrit sur l’application. Sur l’écran, vous verrez apparaître ce que vous dites, et la traduction pour votre interlocuteur.

Phone Call Translator permet ainsi de passer des appels dans le monde entier et via tous les appareils, même les lignes fixes. Côté prix, un appel coûte 0,18 dollars par minute. Tous les détails de la conversation sont privés, LingVanex ne stocke aucune information.

Un outil pratique qui évite les incompréhensions et facilite les échanges dans le monde entier !