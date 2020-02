Avec plus de 96% des utilisateurs d’Internet qui regardent des vidéos en ligne, YouTube est un canal clé pour diffuser vos vidéos. Les vidéos permettent de générer plus de conversions, à condition d’atteindre la bonne audience. Pour ceux qui doutent encore de l’importance de YouTube, la plateforme est le deuxième moteur de recherche au monde, avec plus de 3 milliards de recherches par mois et plus d’un milliard de contenu regardé chaque jour. Afin de rendre vos publicités plus pertinentes sur YouTube, je vous propose de découvrir Biteplay !

Ciblez les bonnes personnes sur YouTube et augmentez votre ROI

L’algorithme de Biteplay va rechercher des vidéos en relation avec votre secteur, votre niche. Ainsi, l’audience qui verra votre publicité est plus susceptible d’être intéressée par ce que vous proposez.

Grâce à Biteplay, vos publicités vendant les miracles d’un produit cosmétique n’apparaîtront pas sur des vidéos montrant des chats mignons ou une vidéo de jardinage. L’idée étant de sélectionner du trafic hyper-ciblé, et même l’audience de la concurrence, afin de montrer la bonne vidéo, au bon moment et à la bonne personne !

Pour lancer vos campagnes, il suffit de faire une recherche par mots-clés ou avec des filtres pour trouver les vidéos adaptées au secteur de votre marque. Une liste de vidéos est ainsi proposée. Ensuite, vous pouvez sauvegarder, copier ou exporter tous les liens de vidéos trouvés par Biteplay. Pour finir, créez votre campagne ! Direction Google Ads, puis collez les URLS des vidéos trouvées par Biteplay dans la partie emplacement.

Des fonctionnalités encore plus poussées !

Biteplay permet également de trouver des suggestions de mots-clés, en fonction de ce que les internautes recherchent le plus. L’option “Trending Videos” permet de découvrir les vidéos les plus virales sur une certaine durée, par exemple les 7 derniers jours. Si vous n’avez pas de vidéos à diffuser, Biteplay s’est associé avec wave.video et vous propose de créer des publicités directement depuis l’outil.

Biteplay est un outil payant. Un abonnement mensuel est proposé à 49 dollars ou bien un abonnement annuel à 29 dollars par mois. Si vous avez des besoins plus importants, contactez l’équipe de Biteplay pour obtenir une offre sur mesure ! À noter, l’abonnement annuel permet de bénéficier d’un accès gratuit à différents cours permettant de booster vos campagnes sur YouTube.

En montrant vos publicités aux bonnes personnes, le coût de vos campagnes devrait réduire et les utilisateurs auront moins de raisons de passer votre publicité !