Il peut être redondant et énergivore de devoir jongler entre tous les comptes réseaux sociaux de vos clients. Et s’il existait une solution pour tout regrouper ? Découvrez Pallyy !

Planifiez tous vos posts réseaux sociaux avec Pallyy

Après avoir activé votre essai gratuit, l’outil vous permet de programmer et publier automatiquement vos posts sur tous vos comptes depuis une seule plateforme : la planification devient un jeu d’enfant. Ces fonctionnalités sont disponibles sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google My Business et TikTok.

Il existe une bibliothèque dans laquelle vous pouvez stocker vos posts par avance, les organiser et les trier par dossier. Vous pouvez ainsi les trouver bien plus rapidement pour économiser du temps pour le lancement de vos campagnes, d’ailleurs, il est possible de sauvegarder vos campagnes en brouillon pour les modifier à n’importe quel moment.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour favoriser une collaboration fluide et transparente avec vos collègues ou vos clients, vous pouvez partager vos calendriers, permettant d’ajouter des commentaires et des notes pour une personnalisation maximale.

Analysez et optimisez vos stratégies

Avec Pallyy, vous avez à votre disposition une suite d’analyses complète des réseaux sociaux. Découvrez les contenus qui captivent le plus votre audience et exploitez pleinement le potentiel de votre présence en ligne. Vous pouvez ensuite créer des rapports personnalisés en utilisant le générateur de rapports intégré, idéal pour partager les résultats à vos clients et garantir une transparence complète.

Vous avez aussi la possibilité de comparer vos performances avec des périodes précédentes et analyser ce qui a le mieux fonctionné. Suivez l’évolution de vos données au fil du temps pour prendre des décisions éclairées !

JE PROFITE D’UN ESSAI GRATUIT

Votre boîte de réception intégrée sur Pallyy

Il est possible de regrouper les commentaires, DM et mentions de toutes vos plateformes dans une seule interface. Ainsi, vous ne laissez aucun commentaire sans réponse ! Vous pouvez même attribuer des fils de conversations directement à des membres de votre équipe, assignées avec des notifications par e-mail. De cette façon, vous maximisez l’engagement avec votre audience sur l’ensemble de vos plateformes.

Gagnez du temps en effectuant des actions en masse : étiquetez, archivez, automatisez certaines tâches et supprimez rapidement. Tout est pensé pour optimiser votre planning, et vous garantir une productivité maximale. L’outil est idéal pour le community management, pour les responsables communications ou encore pour les freelances.

Tarifs de Pallyy

Il existe une seule tarification :

18$/mois par ensemble de réseaux sociaux ;

Si vous travaillez en équipe, c’est un supplément de 29 $/mois, par utilisateur.

Les 14 premiers jours sont offerts pour explorer toutes les fonctionnalités de l’outil, alors profitez-en.

JE PROFITE D’UN ESSAI GRATUIT

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.