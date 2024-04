Si vous avez du mal à joindre les deux bouts avec votre emploi du temps, à trouver un créneau de rendez-vous qui convient à tout le monde, ou encore à vous organiser entre votre vie professionnelle et personnelle, voici un outil qui devrait vous être utile.

Un outil de gestion de planning complet et efficace

TidyCal vous permet de gérer vos réunions et rendez-vous en toute simplicité. Vous pouvez créer différentes sorte de meeting, qu’ils soient individuels, en groupe, gratuit ou même payant. Une solution parfaite pour les entreprises et indépendants vendant du conseil ou de la formation en ligne par exemple.

Il existe une solution “sondages” pour faciliter le processus de planification de réunions et mettre tout le monde d’accord. Il est également possible d’intégrer des outils de visioconférence comme Zoom ou Google Meet et d’en générer des URL à intégrer directement dans vos invitations.

Personnalisez l’expérience de réservation

Un avantage de TidyCal, c’est sa capacité à modéliser complètement l’interface de réservation selon vos besoins et vos envies. La plateforme vous offre une grande flexibilité pour adapter son utilisation, que vous soyez entrepreneur, professionnel, indépendant ou juste un particulier. Créez et modifiez vos pages de réservation en les accordant parfaitement à votre charte graphique où à votre site web en quelques clics : les options sont infinies.

TidyCal offre également la possibilité de s’intégrer avec des outils comme Zapier ou API. Une flexibilité utile pour automatiser et déclencher des actions dans d’autres applications, en fonctions de vos prises de rendez-vous par exemple.

En résumé, TidyCal vous aide à gagner du temps et à simplifier la gestion de votre emploi du temps : tout en vous offrant une accessibilité à diverses intégrations. Profitez d’un accès à vie à TidyCal pour 29$ au lieu de 144$ ! Un prix cassé pour révolutionner votre prise de rendez-vous.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.