Au fil des années et de l’émergence de nombreuses crises (climatiques, sanitaires, financières ou encore technologiques), le quotidien des DSI (Directeur des Systèmes d’Information) a évolué. Pour comprendre comment les professionnels de l’IT doivent appréhender leur rôle au sein des entreprises, Siècle Digital a échangé avec Julien Villecroze, DSI au sein du Groupe Stelliant et membre du comité éditorial de Ready For IT. Aujourd’hui, il estime que les DSI sont passés du statut de « gestionnaires d’infrastructures et de services IT à celui de leaders stratégiques ». Un changement de statut majeur qui les met au centre des organisations.

Les nouveaux enjeux pour les DSI

Selon lui, « le rôle du DSI devient plus critique que jamais pour assurer la résilience, la compétitivité et le succès de leurs organisations sur le long terme ». Pour aborder ce sujet et répondre aux problématiques des DSI, Julien Villecroze participera à l’événement Ready For IT organisé par DG Consultants, du 14 au 16 mai 2024 à Monaco.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Deux jours durant lesquels des décideurs ou porteurs de projets (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation) et des fournisseurs de solutions de la transition et de la sécurité numériques, se rencontreront.

JE M’INSCRIS A READY FOR IT

En 2024, le DSI doit non seulement gérer l’infrastructure IT, mais aussi contribuer activement à la stratégie et à la performance globale de l’entreprise. C’est ce que précise le DSI du Groupe Stelliant en expliquant que « les nouveaux enjeux sont des thématiques que la plupart des DSI ont pu toucher du doigt, de façon ponctuelle, sauf qu’à présent il leur est demandé de les piloter, voire de les maîtriser ». Mais quels sont ces nouveaux enjeux ?

On retrouve notamment la compréhension des objectifs financiers et structurels de l’entreprise. Cela implique « une collaboration avec les fonctions DAF et DG mais également les directions des BU métiers », pour M. Villecroze. Parmi les autres enjeux, on peut parler de la gestion de l’innovation à portée concurrentielle, de la gestion des compétences et des plans de formation ou encore de la gestion des risques. Autant de sujets qui seront abordés à Ready For IT d’ici quelques semaines.

Un positionnement stratégique

Concrètement, le nouveau rôle du DSI s’inscrit dans une logique orientée sur les résultats. Sans oublier les basiques pour autant, mais les dirigeants du monde de l’IT doivent trouver un juste milieu. Un positionnement stratégique dont le DSI doit tirer profit. Pour Julien Villecroze, « c’est une opportunité de démontrer comment les projets et les activités en lien avec l’IT contribuent à la réussite et à la croissance de l’entreprise ».

Pour cela, les DSI doivent adopter une communication plus efficace et faire preuve d’une capacité à piloter plus finement leurs activités. C’est l’occasion de faire de l’IT « un levier stratégique de développement et d’innovation comme jamais auparavant ». De technicien expert, le DSI évolue vers un rôle nécessitant plus de leadership qu’avant. Vous aurez l’occasion d’approfondir le sujet en participant à Ready For IT en échangeant avec vos pairs et les professionnels du secteur.

JE M’INSCRIS A READY FOR IT

Quelles autres opportunités s’offrent aux DSI ?

Pour le DSI du Groupe Stelliant, c’est l’occasion d’accélérer sur des sujets clés comme la cybersécurité, la data ou encore l’IA. Pour cela, les professionnels du secteur vont devoir renforcer leurs compétences au-delà de la technique. Pour devenir un promoteur de changement culturel, le DSI doit être capable de comprendre les nouveaux enjeux et notamment de s’adapter aux problématiques RSE.

Julien Villecroze estime que « la réussite du DSI dépendra de sa capacité à allier technologie et stratégie d’entreprise de manière créative et efficace, tout en restant à l’écoute des tendances ». Pour aller plus loin, rendez-vous à Ready For IT afin de participer à des ateliers et tables rondes qui vont vous permettre de trouver des réponses concrètes à des problématiques précises, grâce à des retours d’expériences et la présentation de success stories.

Sans oublier les démo live et les conférences plénières qui sont l’occasion de s’inspirer autour des tendances et des innovations du secteur. Bref, Ready For IT est l’événement incontournable pour les DSI. Deux jours pour comprendre comment transformer votre entreprise et répondre aux nouveaux enjeux de transition et de sécurité numériques.

JE M’INSCRIS A READY FOR IT

À propos du Ready For IT :

L’évènement annuel Ready For IT permet aux décideurs porteurs de projets (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation…) d’échanger pendant deux jours dédiés avec les meilleurs fournisseurs de solutions pour la transition et la sécurité numériques, dans un cadre privilégié.

Avec des rendez-vous sur-mesure pré-organisés, un programme de contenus inspirant, des retours d’expérience inédits et des moments de networking entre pairs, Ready For IT est l’événement incontournable pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques.