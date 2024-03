La rumeur court déjà dans les couloirs depuis une semaine. Cohere, une start-up basée à Toronto spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative, serait sur le point de réunir de nouveaux investissements. Selon une source proche du sujet ayant demandé l’anonymat à Bloomberg, les pourparlers entre Cohere et ses investisseurs sont, au 28 mars, en phase finale.

L’accord pourrait permettre à la start-up de réunir près de 462 millions d’euros et ainsi atteindre une valorisation de plus de 4,6 milliards d’euros. Ce tour de table devrait être co-dirigé par le fonds de pension canadien Investissements PSP. La date de son bouclage est encore gardée secrète.

L’année passée, un financement de série C avait permis de réunir près de 250 millions d’euros. Cette levée de fonds, en vue d’un développement, avait mené à une valorisation de 1,9 milliard d’euros. La levée avait été menée par la société de capital-risque Inovia Capital et avait rassemblé de grands noms de la tech : Nvidia, Oracle et Salesforce. Ceux ayant déjà participé à ce précédent financement devraient à nouveau être de la partie.

Fondée en 2019, Cohere est spécialisée dans les grands modèles de langage (LLM). Sa technologie permet d’analyser et de générer du texte. Elle s’adresse aux entreprises et peut servir à résumer des mails ou à créer des textes pour des sites web. Le cofondateur et directeur général de la start-up, Aidan Gomez, est un ancien de Google. Lors de son expérience chez Alphabet, il a notamment coécrit un article de recherche sur les méthodes d’analyse et de génération de texte des IA. De quoi appuyer son expertise.

La start-up connaît une belle croissance. En décembre dernier, son chiffre d’affaires s’élevait à 12 millions d’euros. À la même période,elle a lancé son modèle Command-R qui permet une « production à grande échelle ». Et, au mois de mars, son chiffre d’affaires est passé à 20 millions d’euros. Il a donc presque doublé en trois mois. Par ailleurs, en septembre dernier, l’entreprise a ouvert de nouveaux bureaux à San Francisco.

Cette situation positive n’est pas uniquement due à une innovation de génie. Elle est surtout due à un secteur en pleine croissance. D’après le cabinet de conseil Sopra Steria Next, le marché de l’IA générative pourrait dépasser les 92 milliards d’euros en 2028. Ainsi, de nombreuses entreprises développant des modèles LLM sont dans le giron des investisseurs. La start-up Anthropic qui développe le modèle Claude a effectué en décembre dernier une levée de fonds qui a porté sa valorisation à 16,6 milliards d’euros. La française Mistral AI a décuplé sa valorisation en quelques mois pour atteindre le statut de licorne en décembre. Sans oublier l’engouement autour du géant OpenAI qui développe Chat GPT.