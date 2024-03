La gestion des réseaux sociaux est un travail intensif. De la planification des campagnes à l’interaction avec la communauté en passant par le suivi des performances, les marketeurs oscillent entre de nombreuses tâches clés. Pour gagner du temps tout en boostant ses résultats, il n’y a pas de secret : il faut une puissante solution social media. Parmi les plus reconnues sur le marché, il existe Sociamonials, adorée par les marques comme par les agences marketing.

JE PROFITE DE -96 % SUR SOCIAMONIALS

Une plateforme tout-en-un pour gérer toutes vos campagnes social media

Sociamonials est une plateforme social qui vous permet de gérer tous vos réseaux sociaux de manière efficace. Depuis sa plateforme ultra-intuitive, vous créez vos campagnes en quelques clics. Il suffit de sélectionner un design soigné parmi le large éventail proposé : photo, vidéo, témoignage client, jeux-concours, réduction, inscription et plus encore. Il y a forcément le modèle qui correspond à ce que vous avez en tête.

Vous pouvez ensuite personnaliser le design comme bon vous semble. Pour cela, aucune connaissance en graphisme n’est nécessaire. Les modifications se font en un clic depuis un éditeur simplifié, qu’il s’agisse du changement de police d’écriture, de l’ajout d’un widget ou d’un bouton Call-to-Action.

Une fois que vous avez terminé votre post, il faut le programmer. Là encore, Sociamonials vous simplifie la tâche. Un clic sur “Schedule” et votre publication est publié sur tous les réseaux sociaux que vous avez connectés à l’outil : Facebook, X, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest et Google My Business. Parce que vos audiences ne sont pas les mêmes sur chaque plateforme, vous pouvez adapter la description d’un même poste à chacune d’entre elles. Le raccourcisseur d’URL intégré à la solution est également utile pour mettre en valeur votre contenu sans l’alourdir visuellement.

Pour y voir plus clair dans votre planning de publication, Sociamonials est bien entendu doté d’un calendrier marketing. Vous pouvez créer des filtres pour mieux organiser votre agenda et voir en un coup d’œil vos posts programmés.

Des outils de modération UGC et d’Analytics bien pratiques

Créer une campagne social media est une première étape, gérer sa communauté est la deuxième. C’est pourquoi Sociamonials s’arme d’une fonctionnalité de modération d’user generated content (UGC). Grâce à celle-ci, vous collectez, modérez et diffusez les contenus créés par votre communauté sur les réseaux sociaux. Une tâche indispensable pour booster votre engagement et votre notoriété.

Enfin, la solution ne serait pas complète sans un outil d’Analytics. Vous pouvez monitorer les performances de vos campagnes et analyser leurs résultats grâce à des graphiques simples. Taux de clic, taux de conversion, nombre de leads… Toutes les métriques dont vous avez besoin pour optimiser votre stratégie social media sont présentes.

96 % de réduction pour vous sur Sociamonials

Sociamonials est la solution pour toutes les agences et marques qui veulent gérer leurs réseaux sociaux efficacement et sans prise de tête.

Exceptionnellement, elle est proposée à 69 dollars à vie au lieu de 1 788 dollars ! Une belle réduction de 96 % qui n’est qu’un avantage supplémentaire à ceux déjà proposés.

