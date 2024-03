Mardi 5 mars, Meta a annoncé rompre les liens avec ses revendeurs agréés de publicité, les Authorized Sales Partners (ASPs). Ces ASPs fonctionnent aujourd’hui comme des extensions locales des services commerciaux de Meta, réparties dans le monde à travers sept entreprises partenaires. Ils fournissent aux clients annonceurs de Meta une assistance et un support pour les orientations stratégiques.

Dès juillet, le groupe reprendra les rênes du travail réalisé par ces antennes. Une relation sans intermédiaire avec l’ensemble des clients annonceurs sera ainsi privilégiée. L’objectif annoncé par Meta est d’harmoniser son mode opérationnel à travers le monde. « Nous évaluons et adaptons régulièrement notre service client », a déclaré un porte-parole de Meta, rapporté par le Wall Street Journal.

Pour Entravision Communications, qui est le prestataire Meta dans certains pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, ainsi que pour l’Islande et la Mongolie, l’annonce représente la perte de son principal client. En 2023, le groupe de Mark Zuckerberg pesait pour 50 % de son chiffre d’affaires. L’entreprise, qui a été informée de rupture de contrat la veille de l’annonce officielle, le 4 mars, se trouve ainsi contrainte à revoir son fonctionnement et sa politique financière. « Nous nous appliquons à rendre cette transition aussi fluide que possible », a soutenu le porte-parole de Meta.