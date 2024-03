Sur les réseaux, les marques sont toutes à la recherche : capter l’attention des utilisateurs. Avec des centaines de contenus consommés par jour, cela s’avère de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu. Pour y arriver, certains misent sur LE format le plus attractif : la vidéo.

Mais comment se lancer lorsqu’on n’a pas des compétences très limitées en réalisation et montage ? La solution a un nom : Inksprout. Grâce au pouvoir de l’intelligence artificielle (IA), l’outil vous crée des vidéos attractives et des descriptions engageantes pour les réseaux sociaux. Il dispose aussi d’un AI assistant pour vos posts textuels. Zoom sur cet outil qui va révolutionner votre production de contenus social media !

JE PROFITE D’INKSPROUT À -72 %

Transformez vos articles en vidéos engageantes !

Avec Inksprout, la création de vidéos pour les réseaux sociaux est simple comme bonjour. Il vous suffit d’insérer le lien de votre article ou texte, puis l’IA rédige un résumé de celui-ci. Une vidéo est alors générée à partir de ce dernier. Et voilà ! Le rendu est professionnel et qualitatif. Vous pouvez ensuite la télécharger en mp4 et publier sur X (Twitter), Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram… Le processus vous aura pris moins de 3 minutes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Un AI assistant pour des posts plus performants !

Inksprout va plus loin avec un AI assistant spécialement conçu pour rédiger vos contenus textuels. Là encore, l’opération est très rapide : vous insérez le lien de votre article, vous sélectionnez votre audience cible et l’outil vous rédige plusieurs publications personnalisées et pertinentes. Pour aller encore plus vite, pouvez les programmer et les publier directement via la solution en ajoutant des hashtags. Pratique, non ?

JE PROFITE D’INKSPROUT À -72 %

Toutes vos campagnes social media peuvent être suivis depuis un onglet dédié. Les données fournies vous permettront de prendre des décisions éclairées pour vos prochaines actions sur les réseaux sociaux.

Une réduction exclusive de 72 % sur Inksprout

Inksprout est l’outil qu’il faut à toutes les marques qui souhaitent créer des contenus social media plus engageants sans y passer des heures. Si vous vous reconnaissez dans cette description alors ne tardez pas : Inksprout est en ce moment affichée à 89 dollars à vie au lieu de 319 dollars, soit 72 % de remise !

JE PROFITE D’INKSPROUT À -72 %

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.