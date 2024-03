La veille est un élément central d’une entreprise. Celui qui doit impliquer l’ensemble des collaborateurs d’une structure. Une veille de qualité peut permettre de détecter de bonnes opportunités pour lancer un nouveau produit ou simplement de suivre l’activité du secteur et des concurrents. Dans un monde où l’instantanéité et l’infobésité priment sur le reste, disposer d’une information de qualité est essentiel pour les entreprises.

Une nouvelle façon de faire de la veille avec Sindup

Mais, au-delà des actions de veille traditionnelles que la plupart des sociétés mettent en œuvre en 2024, comment en faire bénéficier toute la structure ? Comment faire en sorte que l’information soit transversale et que les dirigeants ne soient pas les seuls à en profiter ? C’est un défi majeur.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour être correctement exploitées, les informations recueillies dans le cadre des actions de veille doivent être partagées, diffusées et transformées en connaissance durable.

JE DÉCOUVRE LE PORTAIL DE VEILLE PERSONNALISÉ

Encore faut-il trouver le bon canal pour faire cela. Les collaborateurs sont déjà suffisamment occupés par l’ensemble des outils de communication de l’entreprise (courriers électroniques, messagerie instantanée professionnelles, notifications d’outils métiers, etc.). Sindup, une plateforme de veille française, a peut-être trouvé la solution. Cette entreprise innovante, dont le siège est à Angers, a ajouté une brique supplémentaire à sa solution : un module collaboratif de publication sous forme de back office identique à ceux utilisés par les plus grands médias. Avec ce nouveau portail, vous pouvez :

Opter pour une alimentation automatisée de flux de veille issus de la plateforme Sindup ou d’autres dispositifs existants compatibles avec le format RSS,

Gérer les droits d’accès selon différents niveaux : administrateur, rédacteur, lecteur,

Personnaliser à souhait avec vos couleurs, le logo de l’organisation, ainsi que du texte et des illustrations pour les pages à propos ou une rubrique de bienvenue et de sensibilisation à l’intelligence économique et la veille,

Alimenter une base de connaissances illustrée pour synthétiser et structurer vos données de marché : concurrents, fournisseurs, tendances du marché, technologies émergentes, évolutions réglementaires, etc,

Permettre aux lecteurs de s’abonner à une rubrique pour recevoir régulièrement les dernières publications associées,

Favoriser l’intelligence collective grâce à des fonctionnalités collaboratives : commenter, aimer, partager, suggérer une information…,

Paramétrer un compte OpenAI pour offrir aux lecteurs un assistant virtuel qui répondra à toutes les questions à partir des ressources référencées dans la veille ou la base de connaissances,

Profiter du service « Études et analyses » de Sindup pour produire des contenus dans votre base de connaissances.

JE DÉCOUVRE LE PORTAIL DE VEILLE PERSONNALISÉ

Un portail pour centraliser et capitaliser les données recueillies

Concrètement, l’objectif est de faire en sorte que les experts puissent faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs de leurs analyses d’un ou plusieurs sujets et de leurs retours d’expériences. L’information est captée puis diffusée sur le portail de veille. C’est un excellent moyen de capitaliser les connaissances internes et les ressources issues de la veille stratégique.

Le portail se transforme aussi en un espace d’échange et de valorisation des données recueillies. Cette nouvelle fonctionnalité développée par Sindup permet donc à l’ensemble des collaborateurs de commenter et de réagir aux informations partagées. De cette manière, l’information est enrichie en transveralité et des actions peuvent être mises en place pour réagir à une évolution du marché. C’est aussi un bon moyen de centraliser les connaissances et les analyses réalisées.

JE DÉCOUVRE LE PORTAIL DE VEILLE PERSONNALISÉ

Quelles fonctionnalités sur le portail de veille de Sindup ?

Mais comment faire pour conserver toutes ces données issues de la veille ? Le portail développé par Sindup permet justement de produire et capitaliser des synthèses issues de la veille. Et ça, c’est un avantage important. Les productions de veille sont généralement réalisées à un instant T pour analyser l’évolution d’un sujet précis. Elles peuvent rapidement disparaître dans les limbes de vos réseaux professionnels. Le portail peut ainsi se transformer en véritable mine d’or d’informations pour les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l’organisation.

Enfin, le portail de veille de Sindup est hébergé par des centres de données équipés de serveurs bénéficiant des dernières technologies d’immersion et dont 100% de l’électricité est produite par des solutions hydroélectriques françaises. « Au travers de ce choix technologique, nous participons au développement de la culture de la contribution », précise Mickaël Réault, CEO fondateur de Sindup.

JE DÉCOUVRE LE PORTAIL DE VEILLE PERSONNALISÉ