Les documents PDF sont omniprésents dans notre quotidien professionnel ou personnel. Leur gestion n’est pas toujours des plus simple, surtout quand vous devez jongler entre différents appareils. C’est là qu’intervient UPDF, un outil qui vise à simplifier et accélérer votre gestion de fichier PDF en vous offrant un grand panel de fonctionnalité.

Modification, conversion et organisation

Vous pouvez rapidement modifier et annoter vos PDF en ajoutant, supprimant ou modifiant du texte et des images, en insérant des liens et des filigranes, ainsi qu’en soulignant, surlignant ou barrant du texte. Des fonctionnalités efficaces pour des étudiants devant traiter beaucoup de documents, mais également utile pour les professionnels.

De plus, la conversion de PDF est rapide et sans perte de qualité, vous permettant de convertir vos fichiers en Word, Excel, PowerPoint, images, HTML, texte, etc. Enfin, UPDF, offre également des fonctionnalités pour réorganiser, fusionner, diviser, recadrer et extraire des pages.

PROFITER DE UPDF À -56%

Sécurisez vos documents

Afin de garantir une sécurité optimale, vous pouvez protéger vos documents en y ajoutant un mot de passe pour y restreindre l’accès. Parfait pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données. Vous avez par ailleurs besoin de signer un document ? Aucun problème ! Il est possible d’ajouter rapidement une signature à l’aide d’un trackpad ou d’une souris.

UPDF est disponible sous les systèmes d’exploitations Windows, MacOS, IOS et Android.

-56% sur UPDF

Vous l’aurez compris, UPDF est un outil de gestion complet qui vous servira dans tous vos projets. L’offre à 47,99$ est individuelle et accompagnée d’un service cloud de 10 Go à vie. Profitez-en !

