La FDJ voit grand, avec des ambitions à l’international. Le groupe français s’apprête à lancer une offre pour racheter un concurrent suédois, Kindred, confirmé par un communiqué de ce dernier publié dimanche. L’opération monte à 2,6 milliards d’euros et ferait de la FDJ le « 2ème opérateur du secteur des jeux d’argent et de hasard en Europe ».

En France, la société Kindred est connue à travers ses marques et notamment Unibet, plateforme majeure de paris sportif. Elle détient aussi plusieurs sites de casino en ligne (interdits en France) comme bingo.com, 32 Red, Maria Casino, revendique 30 millions de clients, et 2 500 collaborateurs.

Ce rapprochement abouti, il créerait un « champion européen des jeux d’argent et de hasard » se targue la FDJ. Avec Unibet elle deviendrait « troisième opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence », ce domaine ne représente que 2 % du PBJ (Produit brut des jeux) de la société, contre 19 % après le rachat.

Déjà en mouvement, Kindred prévoyait de quitter certains marchés comme l’Amérique du Nord, pour se concentrer sur l’Europe. Avec un positionnement de leader aux Pays-Bas, et parmi les plus importants au Royaume-Uni, en Suède ou en Belgique, l’accord avec la FDJ devrait lui permettre de gagner des places. « De par leurs histoires respectives, leurs atouts stratégiques et leurs valeurs, FDJ et Kindred présentent une complémentarité forte et je me réjouis de pouvoir accueillir l’équipe de management et les nombreux talents de Kindred, » se réjouit Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ. À la fin du processus de rachat, selon Les Échos, la nouvelle structure devrait empocher 7,9 milliards d’euros de PBJ, pour 860 millions d’euros d’ebitda.

Une nouvelle corde à l’arc du groupe privatisé en 2019, qui se développe sur fond de diversification. Outre le rachat de Sporting Group start-up spécialisées dans les paris sportifs ou d’autres acteurs de loterie, elle s’était offerte en 2022 l’Addition et Aleda, spécialisés dans les solutions d’encaissement.