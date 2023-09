Conscientes de leur responsabilité sociétale, les entreprises sont aujourd’hui nombreuses à s’engager dans une dynamique de solidarité. À son tour, Finixio, spécialiste du marketing d’affiliation et de la génération de leads, a décidé de mobiliser ses ressources et ses compétences pour soutenir un projet aligné sur ses valeurs : celui du RNV Nepal.

Favoriser l’accès à l’éducation au Népal

Le RNV Nepal est un acteur clé du paysage solidaire, et ce, depuis plus de vingt ans. Cette organisation caritative britannique vient en aide aux personnes défavorisées du Népal. Elle concentre principalement ses efforts sur l’accès à l’éducation pour les jeunes du district de Khokana. L’objectif est de favoriser la mobilité socio-économique des populations. En parallèle, les équipes de l’association s’efforcent de faciliter l’accès aux soins médicaux à tous les habitants de la région, peu importe leur niveau financier. Pour ce faire, RNV Nepal travaille main dans la main avec des organisations locales du pays.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour atteindre ces objectifs le plus rapidement possible, l’association profite de subventions et de dons effectués par des particuliers, mais aussi des entreprises. Parmi elles, Finixio. Fondée en 2018, la société londonienne s’est fait un nom dans le monde du marketing d’affiliation. Elle gère actuellement plus de cinquante sites web internationaux depuis lesquels les marques peuvent lancer des campagnes marketing. De la tech à la finance en passant par le sport, les thématiques abordées sont nombreuses.

Pour chaque projet ou recrutement, trois mots d’ordre : innovation, humain et entraide. Des valeurs fortes qui imprègnent tous les pans de son activité, dont ses engagements. Après avoir témoigné son soutien au St. Francis Hospice, association œuvrant dans le domaine de la santé, Finixio tend aujourd’hui la main au RNV Nepal. Début août, la firme britannique a effectué une donation de 57 000 euros à l’organisation caritative.

« Nous espérons que notre don aura un impact positif et lui permettra d’atteindre son potentiel et ses futurs objectifs, et nous sommes impatients de vous tenir au courant de l’évolution de la situation », a commenté Adam Grunwerg, Cofondateur de Finixio.

Avec cette belle somme, l’association souhaite intensifier de nombreuses actions, principalement liées à l’éducation des enfants népalais. « Nous avons collecté des fonds pour des jeunes démunis et dans le besoin, vivant dans des environnements et des conditions qui font que l’éducation a cessé d’être accessible, ou n’est tout simplement pas une option. Nous nous efforçons de changer la vie et les perspectives de certains de ces petits », a souligné RNV Nepal.

En parallèle, elle compte investir davantage de moyens pour améliorer l’accès aux soins médicaux, accroître les aides d’urgence en cas de catastrophes naturelles et accompagner les petites entreprises en cours de développement au sein du pays.