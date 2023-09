Depuis plusieurs années, Apple multiplie les dispositifs pour renforcer la vie privée des utilisateurs. Parmi ceux-ci, l’App Tracking Transparency (ATT). Introduite en mai 2021 lors de la mise à jour iOS 14, cette option permet aux mobinautes de choisir s’ils souhaitent partager leurs données de navigation avec une application ou non pour qu’elles soient utilisées à des fins publicitaires.

Pour les annonceurs, l’ATT s’accompagne d’un défi de taille. En effet, les données des campagnes d’acquisition ne remontent plus aussi précisément qu’avant. Difficile d’interpréter correctement les résultats dans ce contexte. Apple a toutefois mis au point une autre solution dans le cas où les utilisateurs n’offrent pas leur consentement : le SKAdNetwork. Elle permet aux annonceurs de mesurer l’efficacité de leurs campagnes publicitaires sur les appareils iOS tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

Dans son livre blanc, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, revient sur le fonctionnement et les possibilités du SKAdNetwork. Elle fait également le point sur la dernière mise à jour du framework et vous partage de précieux conseils pour vous y adapter correctement.

L’essentiel à savoir sur le SKAdNetwork

À travers le premier chapitre de ce guide, les experts d’Ad4Screen vous emmènent à la découverte du SKAdNetwork et de son impact sur les annonceurs. Outre la confidentialité des utilisateurs, ce framework complexifie la mesure des performances, car seulement une quantité de données réduite peut être collectée et mesurée. Par conséquent, cela influe sur le suivi des campagnes publicitaires. L’attribution est, elle aussi, limitée, et l’ajustement des stratégies plus délicat.

Plusieurs questions s’imposent alors : comment suivre les conversions ? Est-il préférable de privilégier le retour sur investissement (ROI) ou les conversions lors des mesures de performance ? Quelles sont les autres conséquences auxquelles il faut faire face ? Dans ce livre blanc, Ad4Screen s’attaque à chacune de ces problématiques pour vous aider à mieux vous adapter aux changements que ce framework implique.

Des conseils de pro pour vous adapter à la dernière mise à jour

Le document couvre également la dernière mise à jour introduite par Apple, le SKAdNetwork 4. Cette nouvelle version comprend plusieurs améliorations et modifications par rapport aux précédentes. Elle résout notamment l’un des principaux problèmes des itérations antérieures, à savoir le manque de prise en charge de l’attribution web à application. Cela signifie que certains canaux d’acquisition clés n’étaient pas disponibles. La prise en charge de l’attribution web à application pour Safari a finalement été ajoutée. Les annonceurs pourront donc attribuer les annonces web qui redirigent les utilisateurs vers la page d’une application dans l’App Store.

Amélioration de la mesure LTV, concept “crowd anonymity”, rapports sur les dimensions de campagne… Ad4Screen fait le point sur chacune des nouveautés qui accompagnent le SKAdNetwork 4. L’objectif est que vous compreniez précisément les changements que cela implique pour vos stratégies de marketing digital. Pour vous acclimater à chacune d’entre elles, vous pourrez vous appuyer sur les huit conseils fournies de pro partagés à la fin de ce livre blanc.

La lecture de ce guide est essentielle pour s’adapter aux évolutions du SKAdNetwork et la manière dont il peut être utilisé pour optimiser des campagnes d’acquisition sur mobile. Téléchargez-le dès maintenant pour découvrir les conseils et recommandations d’experts du secteur.