La fermeture obligatoire de magasins non alimentaires lors de la crise COVID a pénalisé bon nombre de petits commerçants. Pour assurer leur survie, certains ont choisi de se réinventer en se lançant dans la vente en ligne. En France, le secteur e-commerce a enregistré sur 2022 une hausse de 13,8 % et pèse désormais 146,9 milliards d’euros. Selon la Fevad, « les magasins-enseignes sont les grands gagnants de cette digitalisation des parcours clients, avec une progression des ventes en ligne de l’ordre d’un tiers ». Toutefois, tous les détaillants n’ont pas choisi ou les capacités à opérer un tel virage vers la vente en ligne. Dans ce contexte, comment tirer profit de la technologie au sein de leur espace de vente ?

Le mobile : un allié de choix

La technologie mobile joue un rôle de plus en plus critique dans la fusion des expériences de vente au détail en ligne et en magasin. Pour assurer une connexion mobile transparente, les commerçants doivent accorder la priorité à un accès Internet haut débit fiable dans leurs boutiques. Le Wi-Fi en magasin n’est plus une option, mais un impératif stratégique. Les consommateurs s’attendent tout naturellement à bénéficier d’un accès mobile intégré pour disposer d’une expérience connectée et personnalisée à chaque point de contact du parcours client.

Un Wi-Fi fiable permet aux consommateurs d’utiliser des appareils mobiles pour lire les informations sur les produits, comparer les prix et accéder à l’application mobile de la marque en magasin. Il offre également aux clients un moyen sécurisé d’utiliser par exemple des appareils de scan mobile pour faciliter le paiement de leurs achats en caisse automatisée. L’investissement dans une technologie de WiFi est un levier pour les détaillants pour affirmer leur compétitivité dans un marché concurrentiel. Il leur offre également l’accès et l’analyse de certains types de données clients pour améliorer leur efficacité globale, soutenir les ventes et in fine fidéliser les clients.

L’analyse des données : un élément clé

Si les données sont omniprésentes dans notre quotidien, encore faut-il pour les détaillants avoir la capacité de les collecter et de les analyser. Or, beaucoup manquent de temps, de personnel ou encore de budget pour les suivre, les analyser et les utiliser. Les données sont la clé qui leur permettra de prendre des décisions plus efficaces, de mieux comprendre les besoins de leurs clients et de suivre leurs habitudes/comportements d’achat dans le temps.

Le cloud, avec des formules d’abonnement adaptées à tout profil d’entreprise, constitue une infrastructure informatique avantageuse à plusieurs niveaux. En plus de faciliter la collecte et l’analyse de données, il simplifie également les tâches informatiques, la maintenance et la sécurité du réseau. Le cloud permet ainsi aux retailers de gérer facilement leur activité grâce à une vue d’ensemble, qui comprend le suivi des flux de travail du magasin, les vues d’inventaire en temps réel et l’exécution des commandes. Une technologie qui, sur le long terme, favorise la réalisation d’économies.

L’expérience personnalisée : un outil de la reconquête client

Revenons sur l’exploitation des données, pour exploiter efficacement les données en transit dans une infrastructure cloud, des outils d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) sont clés pour créer des expériences personnalisées et développer des modèles prédictions d’achat/de comportement d’achat et in fineadapter leur offre à leur clientèle. Des analyses prédictives qui soutiennent également l’efficacité des commerçants : automatisation des processus quotidiens, optimisation des stocks, gestion des prix et pilotage du développement de nouveaux produits.

Pour demeurer compétitifs, les détaillants doivent innover ! La crise COVID les a contraints à se réinventer pour rester attractifs et compétitifs. L’un des différenciateurs clés passe aujourd’hui par la technologie à la fois offerte aux consommateurs, ainsi qu’à son exploitation pour gagner en performance. Dans le contexte économique actuel tendu, les retailers sont contraints de faire preuve d’agilité et de réagir aux changements de comportement de leurs clients. À eux de s’appuyer notamment sur la technologie pour développer leur pouvoir d’attraction et de fidélisation, même si le consommateur reste le maître du jeu.