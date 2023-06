Accenture, entreprise spécialisée dans le conseil en management et en nouvelles technologies, a annoncé qu’elle allait investir près de 3 milliards d’euros pour doper sa filiale intelligence artificielle et data. ...

Accenture, entreprise spécialisée dans le conseil en management et en nouvelles technologies, a annoncé qu’elle allait investir près de 3 milliards d’euros pour doper sa filiale intelligence artificielle et data. Le but est d’accompagner l’ensemble de ses clients dans l’adoption de solutions d’IA innovantes afin « d’accroître leur croissance, leur efficacité et leur résilience ».

Accenture propose un investissement tourné vers l’IA afin de recruter des spécialistes en la matière

Dans un communiqué, Julie Sweet, présidente-directrice générale de l’entreprise, a déclaré qu’il existait « un intérêt sans précédent pour tous les domaines de l’IA ». Avec l’avènement d’outils tels que ChatGPT développé par OpenAI, les géants de la tech se sont lancés dans la course à l’intelligence artificielle générative.

Accenture souhaite suivre le mouvement en accompagnant davantage de clients dans ce secteur. Paul Daugherty, le CTO d’Accenture, affirme « qu’au cours de la prochaine décennie, l’intelligence artificielle sera un secteur clé transformant les industries, les entreprises et notre façon de vivre et de travailler ».

Avec cet investissement, la société souhaite doubler les effectifs de sa branche IA, en embauchant des spécialistes du secteur. De ce fait, elle atteindrait le palier de 80 000 employés spécialisés dans ce domaine. L’entreprise compte actuellement près de 738 000 collaborateurs, ce qui signifie que ses salariés en lien avec l’IA représenteraient au moins 10 % de son effectif total. Outre ces recrutements ciblés, plusieurs acquisitions sont à prévoir et les employés non initiés devraient être formés afin d’être au point sur le sujet.

Une nouvelle plateforme pour accompagner ses clients et un centre dédié à la recherche en IA

Parallèlement à ces embauches, Accenture a annoncé la sortie d’une nouvelle plateforme, AI Navigator for Enterprise. Cet outil servira de passerelle entre l’entreprise et ses clients afin d’analyser leur rentabilité en utilisant une solution d’IA plutôt qu’une autre. La firme aidera les clients à investir dans « de grands modèles de langage, ou dans de nouveaux environnements virtuels dynamiques qui peuvent s’adapter aux changements et aux différences du monde réel ».

Toujours dans le but d’accompagner ses clients et d’enrichir ses offres en matière d’IA générative, l’entreprise a inauguré un nouveau centre d’IA avancée au sein de ses locaux situés à Dublin. Cette nouvelle installation lui permettra de faire de la recherche et du développement, et de continuer à investir dans les outils qu’elle juge intéressants.

L’ensemble de ces annonces ont été faites alors qu’en mars 2023, le groupe avait annoncé son intention de diminuer de 2,5 % ses effectifs mondiaux au cours des 18 prochains mois. D’ici la fin de l’année 2024, 19 000 personnes seront licenciées et bénéficieront de l’enveloppe de 1 milliard d’euros prévus pour financer leurs indemnités de départ.