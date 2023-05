À l’approche de l’été, il est déjà l’heure pour les professionnels du digital d’esquisser leurs stratégies de marketing, de communication et d’e-commerce pour la rentrée. L’objectif : accroître ses performances, diversifier ses audiences et booster sa visibilité sur le web. Pour vous aider dans cet effort, CyberCité, l’agence experte en Search et en Marketing Digital, vous donne rendez-vous le jeudi 15 juin pour une journée de conférences !

Un programme exhaustif pour préparer vos futures actions digitales

Vous aurez l’opportunité d’assister à 6 conférences animées par des expert.e.s CyberCité, OnlySo et ITIS Commerce. Ils couvriront des thématiques clés pour renforcer votre stratégie digitale : SEO, content marketing, stratégie social media… Des cas concrets viendront également ponctuer les webinars. Au programme :

Maillage interne et Netlinking : Comment les associer au bénéfice de votre SEO ?

Thomas Bevan, Consultant SEO Senior et Quentin Lohou, Chef de Projets SEO chez CyberCité reviendront sur l’importance et le fonctionnement des liens hypertextes dans le référencement naturel. Ce sera l’occasion de découvrir comment mesurer leur impact sur la conception de votre site.

Le new normal de l’Analytics : Gérer sa Data dans le nouveau monde du digital

Ces derniers mois, le monde de l’Analytics a été chamboulé par la fin des cookies tiers, le RGPD, l’interdiction de Google Analytics ou encore la confidentialité renforcée sur les navigateurs. Comment gérer sa data dans cette nouvelle ère ? Quel tracking faut-il mettre en place ? De quelle façon ? Cédric Sonrel, Responsable Pôle Data Analytics chez CyberCité, vous éclairera sur toutes ces questions.

Les clés d’une bonne gestion de projet pour un site e-commerce réussi

La gestion de projet est la pièce maîtresse de toute création ou migration de site. Elle offre une vision sur le long terme du projet et de sa valeur ajoutée par rapport à l’opportunité commerciale. Saint Genis, Directeur de Projets et Florian Sysaykeo, Responsable de Comptes chez ITIS commerce vous partageront les secrets d’une bonne gestion de projet pour un site e-commerce réussi.

Contenus Experts : Quelles sont les clés d’une stratégie SEO performante ?

Alban Renard, Responsable Pôle Expertises chez CyberCité, vous dévoilera comment produire des contenus qui répondent aux guidelines de Google, à l’intention utilisateur et qui vous aident à booster votre visibilité organique.

Les KPIs à suivre pour mesurer et analyser efficacement ses campagnes Média

L’analyse de vos campagnes média varie selon les leviers activés, vos objectifs et vos besoins. Grâce aux conseils d’experts de Manon Russias, Lead Consultante SEA/Media chez CyberCité, découvrez comment mesurer efficacement leur performance et leur impact sur votre activité.

La stratégie social media à adopter pour booster sa performance

Les dernières crises ont grandement transformé les comportements des internautes. Plus vigilants, exigeants et engagés, ils cherchent aujourd’hui à interagir avec des entreprises qui correspondent entièrement à leurs valeurs et qui prennent position sur des sujets environnementaux et sociaux. Comment répondre à ces nouveaux challenges ? Margot Henry, Social Media Strategist et Joris Tomas, Social Media Manager chez OnlySo, vous donneront des exemples pour faire de vos prises de parole social media un succès en 2023.

La Summer Digitale s’annonce donc comme un rendez-vous incontournable pour tout professionnel du digital cherchant à consolider sa stratégie digitale et donner un coup d’accélérateur à ses performances. Si c’est votre cas, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l’événement. Il vous suffira de réserver gratuitement votre place pour les conférences qui vous intéressent.