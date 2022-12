La vérification d’e-mails est une tâche rébarbative, mais indispensable au travail de prospection. Sans celle-ci, difficile de s’assurer que nos messages atterrissent dans la boîte de réception de notre prospect. Pour checker rapidement les adresses, il existe de nombreux outils ou extensions de navigateur, parmi lesquels Reoon Email Verifier. Depuis la plateforme, il est possible de vérifier des listes avec des centaines d’e-mails en quelques minutes.

Vérifier et nettoyer ses listes d’e-mails

Avec Reoon Email Verifier, le processus de vérification d’e-mails est très simple. Depuis l’onglet “Email Verification”, il suffit de copier et de coller toutes les adresses sur la plateforme ou, pour aller plus rapidement, de télécharger votre document contenant les contacts. La vérification peut prendre un peu de temps selon le nombre d’e-mails, mais demeure toutefois assez rapide. À noter qu’il est possible de vérifier un e-mail individuellement depuis la page d’accueil.

L’outil catégorise les résultats sous forme de graphiques. En un coup d’œil, vous pouvez découvrir le nombre d’adresses valides ou invalides, mais aussi pourquoi : boîte mail pleine, mauvaise information de contact ou autre. Les informations peuvent être téléchargées au format CSV ou XLSX, puis partagées à des collaborateurs.

Sur sa page d’accueil, Reoon Email Verifier fournit des statistiques et graphiques permettant de connaître le nombre d’e-mails vérifiés, ceux valides et invalides, la quantité d’adresses analysée sur les sept derniers jours… En somme, il s’agit d’un récapitulatif de l’utilisation que vous faites de l’outil.

Les fonctionnalités de Reoon Email Verifier peuvent être intégrées sur votre site web grâce à une API.

En ce moment, l’outil est affiché à 78 dollars à vie au lieu de 418 dollars. L’offre donne accès à toutes les fonctions proposées et permet d’obtenir 500 crédits par jour (ils sont renouvelés quotidiennement). Il est possible de stacker les codes pour avoir davantage de crédits.

