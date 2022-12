Depuis quelques années, les Customer Data Platform (CDP) connaissent un véritable engouement. Selon un rapport édité par Salesforce en 2020, 86 % des marketeurs exploitant une CDP déclarent vouloir en maintenir ou en renforcer l'utilisation. Face à une telle ferveur, de plus en plus d’entreprises songent à déployer une CDP. Il ne serait pas surprenant que ce soit votre cas. Pour vous guider dans cette démarche, Salesforce a conçu un livre blanc ultra-complet et gratuit. L’objectif est de vous aider à savoir si vous avez besoin d’une telle solution, à choisir celle qui vous convient le mieux et à préparer correctement votre société.

Préparer son projet d’adoption d’une CDP

Après avoir identifié pourquoi vous avez besoin d’un CDP grâce aux conseils de Salesforce, vient le moment de préparer votre projet d’adoption. Pour ne pas faire de faux pas, le guide vous donne la marche à suivre. Dans un premier temps, il faut se fixer des objectifs clairs. Ces derniers doivent être mesurables et reliés à la stratégie commerciale de l'entreprise.

Dans le cas où vous auriez quelques difficultés à passer cette étape, pas de panique. Salesforce vous donne des exemples d’objectifs sur lesquels vous inspirer. Par exemple, augmenter de 20 % le temps que passent les clients sur votre site Web ou encore proposer un contenu personnalisé à tout un segment d'audience afin de générer 50 % de conversions supplémentaires.

Bien entendu, il ne s’agit que d’une des nombreuses recommandations à découvrir dans le guide de Salesforce. Elles vous permettront de partir du bon pied et de réussir votre projet de CDP.

Créer un centre d’excellence digitale

Pour un vrai changement en matière de données, il est impératif de vous entourer d’experts. Sans cela, difficile de concrétiser votre stratégie data. Il faut donc créer un centre d’excellence digitale (CoE). Une question s’impose toutefois : quels sont les profils qui le composent ? Ce sont principalement des data analysts, des professionnels de l'IT, des consultants en accompagnement du changement, des partenaires d'intégration systèmes et parfois même des agences.

Pour mener à bien le projet, une bonne répartition des tâches est de rigueur. Dans chaque groupe de parties prenantes, il convient d’identifier les responsables de données. Il s’agit d’une étape indispensable dans le processus de création de votre centre d’excellence digitale. Une stratégie globale de traitement de données doit aussi être définie. Pour vous aider à y voir plus clair dans la conception de votre CoE, Salesforce vous dévoile les quatre étapes à suivre dans son guide. Il vous sera aussi utile pour comprendre comment aligner vos équipes en interne.

Bien choisir sa CDP

Ça y est, votre organisation est fin prête à déployer sa CDP. Une équipe dédiée aux données a été constituée et vous avez identifié les principaux scénarios justifiant cette technologie. Vient alors un moment décisif : choisir sa solution. Il est complexe de savoir quels sont les éléments à prendre en compte au moment de faire son choix. Pour cette raison, Salesforce met en lumière les cinq critères dont il faut tenir compte pour prendre une décision éclairée.

Parmi eux, la facilité de déploiement du système. Sa mise en place doit être simple et accessible à tous. Sur le marché, il existe des CDP dites “user-friendly”. Leur interface utilisateur repose plus sur du déclaratif que d'ordre programmatique . L’expérience utilisateur est alors fluide pour toutes les parties prenantes. Si l’utilisation de la plateforme requiert de savoir coder, l’expert en IT sera la seule personne capable de l’exploiter.

Dans son guide, Salesforce vous divulgue les quatre autres éléments dont il faut tenir compte au moment de choisir votre CDP. Outre cela, le téléchargement de ce livre blanc gratuit vous permettra de bénéficier d’une large palette de conseils pour réussir l’implémentation de votre solution.