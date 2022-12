Pour montrer l’utilisation de son produit à des clients ou aider un collaborateur à se servir d’une nouvelle fonctionnalité, il convient de réaliser des démonstrations ou des tutoriels. Sur le marché, de nombreux outils permettent aujourd’hui de les enregistrer, monter et partager, parmi lesquels Komodo. Pour aller encore plus vite, il existe des extensions comme Guidde.

Enregistrer, éditer et partager ses tutoriels et démonstrations

Après avoir installé l’extension sur Google Chrome, le processus ne prend que quelques instants. Il faut cliquer sur le bouton rouge avec écrit “Capture”. L’outil vous indique alors que l’enregistrement de votre écran est sur le point de commencer. Réalisez ensuite les actions que vous souhaitez enregistrer. Par exemple, vous pouvez montrer comment mettre en place une campagne sur telle plateforme ou comment réparer un bug aperçu sur votre site web.

Une fois que le tutoriel ou la démonstration terminée, il suffit d’appuyer sur l’icône de Guidde en bas à gauche puis sur le bouton stop. L’enregistrement peut être retrouvé dans votre espace de travail sur la plateforme. Toutes les actions effectuées sont mises en avant dans la vidéo pour plus de lisibilité. Par exemple, lorsque vous cliquez sur une catégorie, celle-ci est encadrée en vert et mise en lumière. Il est possible d’ajouter des flèches, une page d’introduction, numéroter les étapes… En somme, tout ce qui vous semble pertinent pour guider, au mieux, votre client ou votre collaborateur.

Une fois la vidéo personnalisée, il convient, en toute logique, de cliquer sur le bouton “Share” pour la partager. Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : l’envoyer sous forme de lien ou copier l’enregistrement en tant que GIF. À noter que, pour la première option, vous pouvez mettre en place des restrictions d’accès afin que la vidéo soit accessible seulement par certaines personnes. Une “preview page” peut aussi être créée. Il faudra alors copier le HTML. Bien entendu, il est aussi possible de l’exporter en format MP4, ou en GIF.

Guidde est un outil freemium. Avec la version gratuite, vous avez la possibilité de créer vingt-cinq tutoriels ou démonstrations, de créer un workspace sur la plateforme, de partager les enregistrements et d’y ajouter des call-to-actions. En revanche, un watermark habillera vos vidéos. À partir de 16 dollars par utilisateur et par mois, le filigrane est enlevé et vous pouvez faire autant d’enregistrements que nécessaire.