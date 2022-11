Pour présenter un nouveau produit ou réaliser un tutoriel, les entreprises doivent enregistrer des captures d’écran vidéo. Cela demande plusieurs heures de travail et parfois même quelques connaissances en montage. Pour simplifier la tâche, des outils comme Komodo Decks existent. Il simplifie l’enregistrement, l’édition et le partage des fameuses captures d’écran vidéo. L’objectif est de booster sa génération de leads grâce à des contenus soignés.

Une solution couplée à une extension Chrome

Komodo Decks permet d’enregistrer des captures d’écran vidéo en l’espace de quelques minutes grâce à son extension Chrome. Cette dernière permet de lancer un enregistrement directement depuis notre navigateur grâce à la petite barre de contrôle affichée en bas à gauche. Le gros plus, c’est qu’on peut enregistrer simultanément notre écran, notre voix et notre visage, ce qui s’avère très pratique dans le cadre de démonstration de produit. On sélectionne également ce que l’on souhaite capturer : un onglet, plusieurs, une partie de l’écran…

Une fois que toutes les configurations ont été faites, on réalise notre capture d’écran vidéo. Tous les clics sont enregistrés individuellement. Komodo Decks réalise un screenshot pour chacune des actions effectuées afin de proposer une démonstration ou un tutoriel ultra-détaillé. Des passages peuvent être supprimés en cas d’erreur.

Une fois l’enregistrement fait, l’outil génère automatiquement un lien pour le partager. On peut également l’intégrer où l’on souhaite grâce à Slack, Gmail, Jira et Notion. Il est même possible de transformer certaines parties de la vidéo en GIF pour mettre en avant un certain passage.

Enfin, Komodo Decks envoie des notifications par e-mail à chaque fois qu’une personne laisse un commentaire sous la vidéo. Il peut s’agir d’un collaborateur ou d’un client qui effectue des suggestions.

Il s’agit d’un outil payant. En ce moment, il est affiché à prix cassé : 19 dollars à vie au lieu de 260 dollars. Un seul utilisateur peut se servir de la solution et créer autant de vidéos que nécessaire. D’autres licences sont proposées avec plus d’accès.

