En cette fin d’année, il faut songer à de nouvelles actions à mettre en place pour accélérer le développement de son activité en 2023. Pour ce faire, il convient de se pencher sur les nouvelles tendances de son marché, identifier les leviers à actionner et s'intéresser à la recette du succès des autres marques. Les webinars sont les contenus parfaits pour cela !

Cette semaine, nous vous présentons six webconférences auxquelles vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. Crowdfunding, notoriété, expérience client… Ils abordent des points stratégiques de la croissance d’une société. D’autres événements sont à découvrir en live et en replay sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour découvrir des campagnes de crowdfunding réussies

Qui ? MyOptions

Quand ? Le 30/11/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Deux start-ups ayant réussi leurs campagnes de crowdfunding reviendront sur leurs projets et les objectifs des actions mises en place.

S’inscrire

Un événement en ligne sur les meilleures pratiques de l’expérience client pour en faire un avantage concurrentiel

Qui ? Medallia & Kantar

Quand ? Le 01/12/2022

À quelle heure ? À 9h30

Sujet : Medallia et Kantar allient leurs forces le temps d’un webinar pour vous expliquer comment faire de l’expérience client l’élément différenciant de votre entreprise.

S’inscrire

Un webconférence pour comprendre comment faire exploser sa marque sur TikTok

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 01/12/2022

À quelle heure ? À 10h

Sujet : Les experts d’Agorapulse vous dévoileront comment tirer le meilleur parti de TikTok grâce à un levier clé : l’influence. Découvrez comment le maîtriser pour accroître la notoriété de votre marque.

S’inscrire

Un webinaire pour découvrir les nouvelles fonctionnalités d’un CRM 100 % français

Qui ? Webmecanik

Quand ? Le 01/12/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Ce webinar est une opportunité d’en savoir plus sur Webmecanik Pipeline, un CRM pour gérer les pipes commerciaux facilement et rapidement. L’intervenante redescendra les nouvelles fonctionnalités du logiciel.

S’inscrire

Une conférence en ligne pour suivre facilement ses performances e-commerce omnicanales

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 01/12/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : ShippingBo vous expliquera comment comparer simplement les performances de tous vos canaux de vente e-commerce grâce à un tableau de bord complet et unique sur le marché. L’objectif ? Accroître vos ventes !

S’inscrire

Un webinar pour développer la notoriété de son école ou de son organisme de formation

Qui ? Seeqle

Quand ? Le 01/12/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Seeqle vous fera découvrir la programmatique RH, une technologie puissante aux multiples avantages. Elle permet d’augmenter facilement la notoriété de ses marques et de ses programmes auprès d’un public ultra-ciblé.

S’inscrire