Ces deux dernières années, le monde du digital a dû évoluer dans l’incertitude et le doute. En effet, il a fallu s’adapter aux événements d’envergure mondiale, aux nouveaux enjeux sociétaux ainsi qu’à la transformation de l’écosystème du marketing digital. Dans un contexte rythmé par de nombreuses contraintes et évolutions, il peut être difficile d’y voir clair. C’est pourquoi CyberCité a dédié la sixième édition de son magazine More Traffic More Business à ce sujet. Le but ? Vous aider à comprendre ce nouveau monde, et vous accompagner avec un maximum de précisions vers des stratégies digitales adaptées, des solutions durables et performantes.

SEO + UX = SXO ?

Dans cette nouvelle édition, plusieurs sujets, enjeux et tendances sont mis en lumière, parmi lesquels le SXO (la contraction de SEO et UX). Il s’agit de l’ensemble des techniques d’optimisation de l’expérience utilisateur sur les moteurs de recherche. CyberCité revient sur ses caractéristiques et interroge son rôle dans une stratégie SEO. Un exemple de grille d’analyse SXO d’un site web est fourni pour vous aider à y voir plus clair sur l’importance de cette méthode.

L’impact de la fin des cookies tiers dans le nouveau monde du digital

Difficile de parler de l’avenir du monde du digital sans discuter de l’impact de la fin des cookies tiers. Google a annoncé qu’ils disparaîtront de Chrome mi-2024. Le sujet vous paraît encore un peu flou ? Pas de panique, CyberCité vous aide à y voir plus clair grâce à un dossier illustré et à une infographie.

Si à première vue ce changement apparaît comme une véritable menace pour les stratégies des marketeurs et des communicants, il offre aussi de nombreuses opportunités. Elles sont toutes à découvrir dans le magazine More Traffic, More Business. Vous pourrez également prendre connaissance des solutions alternatives proposées par Google pour adapter au mieux vos futures stratégies digitales.

Comment piloter ses campagnes Facebook Ads dans un environnement cookieless ?

En 2021, Apple a introduit l’App Tracking Transparency, qui permet à un utilisateur de choisir s’il souhaite partager ses données de navigation ou non, pour qu’elles soient utilisées à des fins publicitaires. De son côté, Google a annoncé la fin des cookies tiers pour 2024. C’est dans cet environnement de plus en plus contraignant que les acteurs de la publicité doivent évoluer. Les campagnes, notamment Facebook Ads, sont à repenser.

Le RGPD a, lui aussi, un impact majeur sur leurs stratégies publicitaires : avec un taux d’acceptation moyen du bandeau cookies qui oscille entre 50 et 70 %, les annonceurs perdent entre 50 % et 30 % des données de conversions, qui étaient auparavant identifiées grâce au déclenchement du pixel. Par conséquent, le retour sur les investissements publicitaires mesuré est plus faible. Le manque de données rend également difficile la construction de listes de ciblages pertinentes.

Ce contexte si particulier est une occasion de repenser ses campagnes. Toutes les nouvelles opportunités qui s’offrent à vous sont à découvrir dans le magazine de CyberCité, téléchargeable gratuitement.

Google Analytics & RGPD : Quels enjeux et quelles conséquences ?

En février 2022, la CNIL a mis en demeure plusieurs organismes utilisant Google Analytics en raison des transferts illégaux de données vers les États-Unis. En collaboration avec les DPO d’Isoskèle, le pôle Data Analytics de CyberCité décrypte en quelques points ce que la CNIL reproche à Google Analytics, en passant en revue les côtés juridique et technique. Il vous explique par ailleurs comment aborder la migration de vos données statistiques.

La Data du nouveau monde : La fin de l’âge d’or du tout adressé

Aujourd’hui, les annonceurs sont à un carrefour d’enjeux. Les consommateurs souhaitent qu’on respecte leur vie privée et qu’on limite l’utilisation de leurs données personnelles, mais qu’on leur propose des expériences hautement personnalisées, ce à quoi les données sont indispensables. Pour les marques, il est question de trouver un équilibre pour répondre favorablement à cette demande tout en menant des campagnes marketing efficaces. CyberCité revient sur ces grands changements de paradigme et explique comment y faire face.

Content Journey : En route vers la performance !

Une stratégie de Content Marketing performante requiert de capitaliser au maximum sur ses contenus. Pour réussir, il faut s’intéresser aux envies de son audience et comprendre le customer journey. CyberCité vous dévoile les étapes à suivre dans son magazine, et le rôle que jouent l’inbound marketing et les données. Vous pourrez vous appuyer sur le cas client proposé pour mieux comprendre comment mettre en place votre plan d’action de Content Marketing.

Quelle communication Social Media dans un monde toujours plus changeant ?

La crise sanitaire a fortement impacté les envies et les exigences des consommateurs. Les annonceurs ont dû adapter leur communication pour répondre à leurs nouveaux besoins de transparence et d’éthique. CyberCité révèle que 90 % des acheteurs attendent des marques qu’elles prennent des engagements, tout en les aidant à mieux consommer. Leurs attentes sont nombreuses : biodiversité, zéro plastique, l’inclusivité… Il s’agit de sujets que les entreprises peuvent aborder sur les réseaux sociaux.

Pour les annonceurs, le défi est de garder une cohérence dans leurs interventions, qui devront à la fois respecter leur plateforme de marque, intégrer les nouvelles tendances et répondre aux enjeux de société. Dans son magazine, CyberCité vous donne la marche à suivre pour y arriver, avec les six règles à respecter pour mettre en avant vos engagements correctement.

Le rôle de l’agence dans le nouveau monde du digital

À mesure que le paysage du digital se transforme, le rôle de l’agence se redessine. Elle demeure toujours un point d’appui essentiel, et ce, même à l’heure où les entreprises internalisent leur marketing digital. Accélérateur d’expérience, tiers de confiance, accompagnateur de votre croissance… Découvrez comment une agence peut s’intégrer à vos plans d’action de demain.

Ce magazine vous permettra de comprendre comment naviguer dans les stratégies digitales de ce nouveau monde. À l’issue de cette lecture, vous aurez toutes les clés en main pour construire vos futures stratégies digitales !