Il est bien loin le temps où l’impression de nos photos demandait nécessairement un ordinateur et une imprimante de bureau. À l’ère du digital, tirer ses clichés ne requiert que très peu de matériel, mis à part un smartphone. À l’aide d’applications et d’innovations technologiques, ce dernier a complètement révolutionné l’impression de nos photographies. On peut désormais les transformer en magnet photo, en décoration murale ou même se lancer dans la création d’un livre photo Cheerz à offrir.

Une impression personnalisée grâce aux applications

De nos jours, le voyage d’une photo est souvent assez court : elle intègre notre galerie, est partagée depuis une plateforme sociale ou un service de messagerie, et elle se noie à jamais dans les abysses de notre smartphone. Difficile de lui redonner de la valeur dans ce contexte.

Toutefois, cela ne signifie pas que le digital est l’ennemi du souvenir, bien au contraire. Au cours des dernières années, de nombreux services de tirage photos ont fleuri en ligne afin de retrouver l’essence de la photographie. L’objectif : permettre à chacun d’imprimer ses clichés les plus importants rapidement, sans les contraintes matérielles et temporelles du passé. En quelques clics, on sélectionne nos photos et on les personnalise. On y ajoute des éléments visuels ou encore des cadres colorés.

En plus des magnets (rétro, cœur ou cabine), des décorations murales (encadrés, posters et tableaux sous plexiglas), des toiles ou des traditionnels faire-parts et des cartes (de remerciement ou d’invitation), on peut leur donner vie à travers de nombreux autres produits photo originaux. Des albums et livres à thèmes et à composer soi-même (rigides, souples ou scrapbooking) et différentes box aux couleurs pop permettent ainsi de mettre en scène, de classer et de retrouver nos photos de façon sûre et ludique.

Pour les fêtes de fin d’année, il est même possible de commander des calendriers classiques, ou bien des calendriers de l’avent rempli de bon chocolat Ferrero ou Kinder, de même que des cartes de vœux personnalisées. Autant de façons de partager avec nos proches les souvenirs qui nous sont chers.

Outre les options de personnalisation, ces applications se sont largement démocratisées en raison de leur facilité d’utilisation. En quelques minutes, on choisit nos photos, on sélectionne le format et on les reçoit chez nous. Pas besoin d’être un as de la photographie ou du design.

Imprimer instantanément depuis son smartphone

Pour rester dans la course, plusieurs géants de la photo ont dû repenser leur stratégie. L’enjeu était de s’adapter à l’ère du digital et au besoin d’instantanéité de la part des consommateurs. Ces derniers souhaitent pouvoir imprimer rapidement et facilement les photos qui dorment dans les pellicules de leur smartphone.

Face aux prestations traditionnelles, plus coûteuses et plus longues, ainsi qu’aux impressions ratées ou de mauvaise qualité dues aux logiciels et aux imprimantes réservées aux particuliers, il s’agissait d’offrir une qualité professionnelle, fidèle et accessible à tous. C’est en développant des solutions digitales, associées à des services d’impression physiques de haute qualité, que des solutions d’impression photo sont enfin parvenues à changer la donne.

Dotées d’un site de type responsive, elles sont consultables sur tous les supports, ordinateurs et tablettes, mais surtout sur smartphone grâce à une application optimisée disponible pour Android et IOS. Elles combinent ainsi la volonté de saisir n’importe quel instant et de le conserver, mais également de pouvoir l’agrémenter via un logiciel de création IA (Intelligence artificielle). Une pratique qui rappelle et prolonge celle des réseaux sociaux à partir, et à la manière, desquels on peut charger et de transformer des photos par des filtres et par des petits mots, des légendes ou des commentaires.

Léger et intuitif, ce type d’application permet un téléchargement instantané des fichiers et la possibilité de personnaliser chaque photo, puis chaque sélection, à volonté. On peut augmenter au fur et à mesure les packs constitués pour obtenir un prix dégressif, et donc plus avantageux encore. Les tirages proposés, en format classique (11,5 cm x 15,2 cm) ou agrandissement (15 cm x 20 cm ou 20 cm x 30 cm) côtoient des versions créatives, rétro (8,5 cm x 10 cm), carré de type Polaroid ou cabine de type Photomaton.

Imprimées à l'usine sur un papier argentique Fujifilm ou un puzzle 1 000 pièces Ravensburger, les photos, qu’elles soient mates ou brillantes, ne s’effacent pas et ne se ternissent pas avec le temps. La clarté des conseils et des explications, la transparence des conditions de vente, une FAQ (Foire aux questions) et un blog dédié procurent à chacun un accompagnement précieux pour réaliser des photos pour tous les goûts et les usages. Enfin, l’option livraison express permet, selon les achats, d’être livré parfois dès le lendemain.

En somme, les smartphones ont permis de s’adapter aux nouvelles exigences des utilisateurs, à savoir la personnalisation et l’instantanéité. Désormais, quelques swipes suffisent pour obtenir un rendu professionnel, et ce, même avec son mobile.