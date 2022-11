En entreprise, il est courant d’organiser des stand-up meetings. Ce sont des réunions rapides durant cinq à dix minutes. Tous les collaborateurs se tiennent debout et évoquent, chacun leur tour, les tâches effectuées la veille, les difficultés rencontrées et ce sur quoi il va travailler aujourd’hui. Cela permet d’en informer les autres et de mieux s’organiser.

Pour améliorer la productivité lors de ces rencontres, il existe des extensions, dont Spinach. Elle dispose d’outils pour conduire efficacement ses stand-up meetings à distance.

Des fonctionnalités pour bien organiser ses stand-up meetings

Spinach est une extension disponible pour Zoom et Google Meet. Elle dispose de plusieurs fonctionnalités permettant de bien organiser ses stand-up meetings afin qu’ils soient efficaces. La première étape, c’est la préparation. En synchronisant l’outil avec Slack, on reçoit une notification nous rappelant qu’il est temps de préparer la rencontre, et ce, qu’elle ait lieu en direct ou de manière asynchrone. Ensuite, on note les tâches effectuées hier, et celles qu’on va effectuer aujourd’hui. On note aussi ses bloqueurs. Spinach appelle cela le “check-in”.

Vient alors le moment du stand-up meeting. Pour entamer la réunion, on peut commencer par un icebreaker, que tout le monde pourra lire dans la fenêtre de l’extension Spinach.

Ensuite, chaque collaborateur partage son check-in. Cela permet de voir ce sur quoi chacun a avancé, comme la présentation d’un produit, et ce sur quoi chacun a bloqué, par exemple une campagne marketing. Tout cela se fait sans quitter l’onglet de la réunion.

Une fois que chaque collaborateur a évoqué son check-in, l’équipe passe en revue les sujets préalablement notés dans Spinach. Lorsque le stand-up meeting touche à sa fin, l’outil génère un compte rendu de tout ce qui a été noté et dit. Il peut être partagé ou téléchargé sur un drive, Notion ou encore Slack.

L’objectif est que tous les participants aient accès aux mêmes informations et qu’elles soient à portée de main. Cela permet de gagner en temps et en productivité.

Côté tarif, Spinach est gratuit lorsqu’il n’est utilisé que par une seule équipe et par deux à neuf personnes. Pour les organisations avec plusieurs teams et nécessitant dix à cent accès, il faut débourser six dollars par utilisateur et par mois. Pour les grandes entreprises, une solution personnalisée peut être apportée.