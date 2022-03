Les réunions internes rythment le quotidien des entreprises. Le processus est toujours identique : discuter d’un projet, planifier un meeting pour en parler plus amplement, prendre des notes, attribuer des tâches à chaque collaborateur, organiser à nouveau un appel pour faire le point… Autant d’étapes qui prennent du temps et qui obligent à naviguer entre différentes plateformes.

De plus, il n’est pas rare de se rendre compte que certains éléments n'étaient pas clairs ou n’ont pas été notés lors d’une réunion, ce qui fait perdre encore plus de temps. Pour éviter cela et assurer une bonne productivité lors de chaque appel d’équipe, il existe Shepherd.

Une extension qui s’intègre directement à Google Calendar et Google Meet

Shepherd est une extension destinée au navigateur Google Chrome. Pour commencer à l’utiliser, il suffit de se rendre sur Google Calendar et de l’activer. En cliquant sur une réunion à venir, une petite fenêtre s’ouvre. Elle permet de prendre des notes pour son rendez-vous à venir. Il est par exemple possible de noter les points que l’on souhaite aborder ou les éléments qui ne sont pas clairs. Il peut aussi être judicieux de noter les tâches à faire avant la réunion. Les notes peuvent être partagées avec ses équipes afin de travailler de façon plus collaborative.

Au moment du meeting sur Google Meet, plus besoin d’alterner entre les différents onglets pour prendre des notes. Shepherd offre la possibilité de noter directement les éléments importants depuis l’interface. Cette fois encore, les notes sont accessibles à tous les collaborateurs. De cette manière, chacun peut compléter les notes de l’autre afin de ne pas rater une information. Il est possible d’assigner des tâches à réaliser avant la prochaine rencontre pour gagner du temps et être bien préparé. Cela permet d’assurer une bonne organisation, essentielle au bon déroulement d’un projet.

L’avantage, c’est que Shepherd se connecte aussi à d’autres applications utilisées en entreprise comme Slack, Trello, Notion ou HubSpot. Les créateurs de l’extension prévoient également de lancer Shepherd sur Zoom, et d’intégrer l’enregistrement et la transcription automatique des réunions. Autant d’éléments qui permettront à chaque équipe de se concentrer sur leur cœur de métier et de gagner en productivité.