La fin d’année approche à grands pas et 2023 pointe déjà le bout de son nez. Pour les entreprises, il n’est pas question de relâcher leurs efforts : il faut mettre en place de nouvelles actions pour tirer profit des fortes périodes d’achat à venir. En parallèle, il est aussi nécessaire de préparer la stratégie digitale qui sera mise en place l’année prochaine. Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross-Device, vous donne rendez-vous le mardi 8 novembre à 13h lors d’un webinar pour découvrir comment réussir votre fin d’année et anticiper 2023.

Réussir à maximiser son chiffre d’affaires sur la fin d’année

Le marathon de l’année se termine par un sprint final. Durant les quelques semaines restantes, il faut redoubler d’efforts et activer de nouveaux leviers afin de maximiser son chiffre d’affaires. Durant ce webinar, Alix Odendahl, Head of Acquisition chez Ad4Screen, vous partagera des actions à mettre en place pour atteindre cet objectif.

L’experte vous dévoilera ses secrets pour générer davantage de trafic sur votre site, votre application ou vers votre magasin, booster vos ventes et fidéliser vos clients. Vous découvrirez également des techniques pour recibler vos utilisateurs inactifs, notamment grâce à des promotions. Le but est de tirer un maximum profit des périodes d’achats de la fin d’année. On pense surtout au Black Friday, au Cyber Monday et à Noël.

Pour atteindre cet objectif, les réseaux sociaux sont de véritables alliés. Il faut toutefois prendre connaissance des différents formats et autres spécificités pour exploiter le potentiel de ces plateformes. Ad4Screen vous donnera les bonnes pratiques à adopter et des recommandations pour booster votre visibilité et accroître votre notoriété.

Anticiper 2023

Bien que la fin d’année soit une période importante, il faut aussi commencer à préparer 2023. Pour ce faire, il est indispensable de se pencher sur les changements et les grandes dynamiques du digital. Au cours de cet événement, Alix Odendahl reviendra sur les tendances émergentes du secteur sur lesquelles capitaliser.

Parmi les plus populaires, le métavers. En 2022, 120 milliards de dollars ont été investis dans ce type de projets. Ce chiffre devrait continuer d’augmenter au cours des prochaines années : selon les estimations, ce marché s’élèvera à 5 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Pour les annonceurs, le métavers regorge d’opportunités, autant pour commercialiser de nouveaux produits que pour développer une communauté solide. L’intervenante d’Ad4Screen décryptera les différents usages de cette innovation technologique. Elle s’appuiera sur de nombreux exemples.

Voici le programme détaillé du webinar du 8 novembre :

Les chiffres clés 2022 ;

Maximiser son CA sur la fin d'année ;

Les tendances à suivre en 2023.

Vous l’aurez compris, ce webinar est le rendez-vous incontournable de cette fin d’année. Il vous permettra non seulement d’obtenir les clés pour booster votre croissance en cette fin d’année, mais également au cours des mois à venir. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à l’événement pour ne manquer aucun des conseils délivrés par l’experte d’Ad4Screen.