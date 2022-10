Digilinx, la maison mère des événements lesBigBoss, a annoncé, le mardi 25 octobre, le rachat de Pitch Planet. La société prend une participation majoritaire au capital de l’entreprise française, experte de la performance commerciale. Avec ce rachat, l’objectif est de proposer aux sociétés une solution complète de développement commercial.

Qu’est-ce que Pitch Planet ?

Pitch Planet est une structure qui accompagne les dirigeants et leurs équipes sales et marketing B2B dans l’accélération de leur business et leur stratégie de rayonnement. Elle a été fondée par Gwénaëlle Brémilts, qui a été à la tête de la direction commerciale de start-ups comme de grands groupes, parmi lesquels Figaro et Oney Bank. Forte de cette expérience, l’experte a donné naissance à Pitch Planet avec un objectif en tête : aider les entreprises évoluant dans le B2B à booster leur performance commerciale.

Dans la même catégorie Maintenant Apple veut 30 % des achats de publicités depuis Facebook et Instagram

Pour ce faire, la société met au point des solutions commerciales innovantes, disponibles à la demande ou sous forme d’abonnement annuel. Elles s’adressent aux organisations souhaitant être au top niveau dans leur domaine grâce à des approches comme le growth hacking ou encore le community management business.

Aider les entreprises à accélérer leur business

Il faut dire que le rapprochement capitalistique entre Pitch Planet et Digilinx n’est pas surprenant. Depuis deux ans, l’infrastructure créée par Gwénaëlle Brémilts opère la BigBoss Academy. Il s’agit d’une formation certifiée qui permet aux partenaires des événements d’optimiser leurs performances de vente et d’augmenter leurs conversions. En somme, de maximiser leur ROI.

Ce rachat s’opère dans une période économique et sociale complexe, durant laquelle les commerciaux ont un rôle précieux. « Entre l’inflation galopante et le risque probable d’une récession, il est primordial de muscler les équipes commerciales pour continuer de performer malgré le contexte », explique Gwénaëlle Brémilts, la fondatrice de Pitch Planet.

Grâce à ce rachat, Digilinx, qui a levé 18 millions d’euros en 2019, souhaite poursuivre son objectif initial : accélérer le business et la transformation des entreprises en connectant les décideurs avec les meilleurs prestataires du marché. « Avec Pitch Planet, nous proposons une solution globale du lead gen à la conversion » conclut Hervé Bloch, fondateur du groupe Digilinx.