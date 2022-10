Aujourd’hui, la vidéo est une pièce maîtresse des stratégies de communication des marques. Il s’agit d’un format attrayant et facilement consommable. Cependant, ne s’improvise pas monteur qui veut. Il faut des compétences poussées, de nombreuses ressources et beaucoup de temps.

Afin de permettre au plus grand nombre de créer des vidéos professionnelles, plusieurs outils ont été mis au point. ShoutOut en fait partie. La plateforme propose une palette de fonctionnalités pour concevoir des templates pour ses contenus et automatiser leur conception. Pour le moment, elle n’est disponible qu’en anglais.

Créer des vidéos soignées en un instant

La création d’un modèle est très simple. Tout d’abord, il faut télécharger ses contenus de marque. Cela peut être son logo, une image ou même une musique. Une large bibliothèque de titres est aussi disponible par ShoutOut. Elle comprend par ailleurs des introductions et des outros. Des éléments graphiques sont proposés pour agrémenter la vidéo. On retrouve notamment des cadres. Du texte et un fond peuvent être ajoutés, et les couleurs modifiées.

Vient ensuite le moment d’enregistrer sa vidéo. Dans le cas où elle aurait été enregistrée au préalable, il suffit de la télécharger sur la plateforme. À partir de tous les éléments choisis ou uploadés, ShoutOut se charge de créer le contenu “brandé”.

Depuis la plateforme, trois clics suffisent pour partager et programmer la vidéo sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn ou encore YouTube. Il est toutefois possible de la télécharger pour l’ajouter à son site ou son application. L’outil propose même de créer des compilations de vidéos à l'aide de son algorithme. Une fonctionnalité donne la possibilité d’ajouter automatiquement des sous-titres.

Le template créé peut être partagé sous forme de QR code ou de lien et intégré comme widget. De cette façon, nos collaborateurs peuvent enregistrer à leur tour une vidéo, et ce, en quelques minutes. Cela peut se faire depuis Zoom, Webex et Microsoft Teams.

Cela s’avère aussi très pratique pour recueillir des feedbacks ou des témoignages clients en vidéo. Les contenus sont alors automatiquement “brandés”. C’est un moyen rapide d’avoir du contenu généré par les utilisateurs (UGC).

ShoutOut met à disposition quelques métriques sur les vidéos, comme le nombre de téléchargements et de partages.

Jusqu’au mardi 25 octobre, l’outil est affiché au prix de 69 dollars à vie au lieu de 350 dollars. L’offre permet à une personne de créer jusqu’à une heure de vidéo par mois. Pour plus d’accès et de temps de création, il faudra se tourner vers une des autres licences, accessibles à partir de 139 dollars, à payer une seule fois.

