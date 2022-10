Lorsqu’on souhaite avoir une information sur un sujet, on se tourne presque instinctivement vers Google. Pour certaines recherches, obtenir une réponse claire nécessite de scroller la page de résultats et de se rendre sur une multitude de sites.

Pour ne plus perdre de temps, il est possible de s’armer d’un des outils disponibles sur le marché, comme Suggesty. Alimenté à l’intelligence artificielle (IA), il offre une réponse précise aux questions que l’on pose sur Google. Pour le moment, le processus se fait entièrement en anglais.

Dans la même catégorie Les assistants vocaux : d’hier à demain

Obtenir une réponse immédiatement à ses questions

Suggesty est une extension gratuite disponible sur Google Chrome. Après l’avoir installée, il suffit de taper une requête pour obtenir une réponse simple, comme pourrait la donner un collègue ou un proche. En cas de doute grammatical, il suffit d’écrire “fix grammar” suivi de sa phrase pour obtenir une correction. Par exemple “fix grammar i go to the store yesterday”. Grâce à son intelligence artificielle, l’outil est en mesure de proposer la bonne formulation.

Il ne s’agit pas du seul cas d’usage. En effet, Suggesty s’avère aussi utile pour traduire des mots et des phrases entières. Pour ce faire, il faut taper “translate to…” et indiquer la langue d’arrivée ainsi que la phrase. Cela peut être “translate to spanish I will send you the invoice soon”.

Suggesty peut également être utilisé pour répondre à des demandes informelles, notamment pour une recommandation de film ou le fonctionnement d’un appareil. Pour les adeptes de la mixologie, il est possible d’utiliser l’extension pour trouver des recettes de cocktails avec les ingrédients de ses placards. Par exemple, “cocktail recipe from ingredients: tequila lemon ”.

L’extension affiche autant les réponses données par son IA que celles de Google. Dans le cas où elles se contredisent, c’est à nous de choisir les informations sur lesquelles on souhaite s’appuyer.

L’outil reste à parfaire, mais peut déjà être utilisé pour des recherches simples. Enfin, les données des utilisateurs ne sont ni utilisées ni conservées par Suggesty.