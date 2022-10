Le SEO est un travail de longue haleine. Pour gagner en visibilité sur les moteurs de recherche, il faut continuellement créer de nouveaux contenus, ajuster les mots-clés sur lesquels on se positionne, surveiller les progressions de ses concurrents… Pour simplifier le processus, il est indispensable d’utiliser un outil de suivi comme Serpple. Il permet de garder un œil sur ses positions dans les SERPs.

Des métriques SEO poussées

Serpple est un outil permettant de surveiller le classement de ses mots-clés et leur position réelle sur les SERPs. Pour ce faire, il fournit un dashboard complet et entièrement modulable. En effet, il est possible d’ajouter des widgets pour suivre les données de son choix.

Depuis cette interface, on obtient une vue d’ensemble sur les informations les plus importantes comme le positionnement de son site web sur Google ou encore nos mots-clés les plus recherchés. Toutes les données sont présentées sous forme de graphiques dynamiques pour simplifier la compréhension.

Le tracker analyse également les performances des keywords et génère un score Serpple. Il s’agit d’un indicateur permettant de connaître les axes d’amélioration pour sa stratégie de référencement naturel.

L’outil dispose aussi d’une fonctionnalité pour suivre en détail la liste des mots-clés sur lesquels on s’est positionné. Le volume de recherche, leur positionnement et leur évolution sur les pages sont divulgués. Il est aussi possible de surveiller les mots-clés de ses concurrents et leur progression afin d’affiner sa stratégie SEO.

En somme, l’outil s’avère très efficace pour évaluer la progression globale de son site web dans les SERPs, et suivre les mots-clés sur lesquels on s’est positionné. Les recommandations effectuées par Serpple grâce à son intelligence artificielle sont d’une grande aide pour gagner en visibilité sur les moteurs de recherche.

En ce moment, vous avez la possibilité de vous procurer l’outil à moindre coût. Il est affiché à 69 dollars à vie au lieu de 1 200 sur la marketplace AppSumo. Toutes les fonctionnalités sont bien sûr incluses. Cinq cent mots-clés peuvent être intégrés et dix projets peuvent être conçus.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.