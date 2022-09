Sur le web, il existe plusieurs logiciels permettant d’enregistrer des entretiens pour des podcasts ou autres conversations à distance. Le problème, c’est qu’il arrive bien souvent que le son se coupe ou qu’il soit en mauvaise qualité, ce qui entache le rendu. Aujourd’hui, il existe plusieurs alternatives plus pratiques, comme Rumble Studio. Cette solution est dotée de fonctionnalités avancées pour réaliser des interviews de façon asynchrone et monter un podcast rapidement.

Concevoir des podcasts jusqu’à 10 fois plus rapidement

Rumble Studio permet de créer des podcasts qualitatifs facilement. Cela est rendu possible grâce à la fonctionnalité “Asynchronous Recording”. Cette dernière sert à collecter des interviews d’invités à distance et de manière asynchrone. En somme, il n’est pas nécessaire de réserver un créneau dans son emploi du temps pour réaliser l’entretien, car la personne s’enregistre directement depuis chez elle au moment qui lui convient le mieux.

Pour cela, il suffit de créer un formulaire avec des questions, par exemple “Pouvez-vous vous présenter ?” ou “Quels outils utilisez-vous pour prospecter localement ?”. On peut lui demander d’inclure des documents et des enregistrements audio. Une fois le questionnaire créé, Rumble Studio nous invite à modifier l’aspect visuel de celui-ci en y incorporant son identité de marque. Cela peut être l’arrière-plan ou encore la couleur de la police d’écriture. Le but est d’offrir une expérience fluide et personnalisée.

Avant d’envoyer le formulaire, l’outil offre un aperçu de celui-ci afin d’effectuer des potentielles modifications de dernière minute. Une fois terminé, plusieurs options de partage sont disponibles : lien, QR code, PDF… L’intégration à son site web est même envisageable.

Une fois cela de fait, les invités du podcast s’enregistrent au moment le plus opportun et dans le lieu qu’ils souhaitent. Toutes les réponses sont réunies dans l’onglet “Answers” de l’interview pour plus de facilité.

On peut sélectionner celles que l’on souhaite pour créer un épisode directement depuis Rumble Studio. Il est aussi préférable d’ajouter un jingle et des commentaires pour dynamiser son podcast. L’outil étant collaboratif, toute l’équipe peut participer à la conception. Le contenu est ensuite exportable au format FLAC ou MP3.

Rumble Studio est en ce moment affiché à 69 dollars à vie au lieu de 108 dollars sur la marketplace AppSumo. Il s’agit d’une offre limitée qui permet d’exporter dix heures de podcast par mois, et de créer trois modèles de questionnaire avec son identité visuelle. Bien entendu, deux autres licences sont proposées pour plus de possibilités.

