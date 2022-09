La création de vidéos qualitatives n’est pas une expertise que tout le monde maîtrise. Cela implique, entre autres, de bien connaître des logiciels complexes et d’avoir passé de longues heures dessus pour apprendre à en exploiter le potentiel.

Pour aider les professionnels à créer des vidéos soignées sans y perdre trop de temps et d’énergie, de nombreux outils gratuits ont vu le jour. Motionity est justement l’un d’entre eux. Il est décrit comme un mélange d’After Effects et de Canva, permettant de concevoir des vidéos animées aisément.

Un outil accessible aux néophytes de la création vidéo

L’objectif des créateurs de Motionity était de mettre au point un outil de création vidéo accessible autant aux expérimentés qu’aux novices. Pour cela, ils ont mis au point une interface simple : un menu avec les options à gauche, l’aperçu de la vidéo au centre et les réglages à droite. Bien entendu, une timeline est intégrée.

Pour commencer à créer son projet, il suffit de glisser et de déposer des assets au centre. Pour ce faire, on peut télécharger des contenus visuels ou audio depuis son ordinateur et utiliser les diverses options proposées par Motionity. On a le choix de mettre des formes, comme des étoiles ou des ronds, ainsi que des emojis. Pour trouver plus facilement l’objet voulu, il est préférable d’utiliser la barre de recherche mise à disposition. Chacun d’entre eux est modifiable selon nos envies : couleur, taille, aspect…

On peut aussi ajouter des images, des vidéos ou des pistes audio en utilisant la bibliothèque Pixabay, qui est directement intégrée à l’outil. Cela donne accès à des millions de contenus en haute définition. Elles peuvent être choisies en explorant les catégories ou en tapant un mot-clé.

Pour compléter les différents visuels ajoutés, rien de mieux que des mots. Motionity permet d’ajouter des éléments textuels avec des effets animés pour plus d’impact. Une quinzaine de polices d’écriture sont actuellement disponibles. Comme pour les objets, des options de personnalisation existent.

Outre cela, l’éditeur dispose d’options de montage : ajout rapide de keyframe pour créer des animations, création de calques pour y voir plus clair, découpage de vidéos… La vitesse est par ailleurs réglable grâce à un simple curseur. Tout cela, directement depuis son navigateur.

Une fois que l’on a terminé son projet, plusieurs formats de téléchargement sont présentés : WEBM vidéo, GIF animé ou en image.