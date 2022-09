Les marketeurs et les communicants aliment chacun de leurs projets avec des illustrations impactantes. Toutefois, réaliser ces dernières demande d’avoir un peu de temps devant soi, surtout lorsqu’on n’a pas de compétences particulières dans ce domaine. Bien entendu, il est possible de faire appel à un graphiste, mais on n'a pas forcément envie de l’assaillir de messages à chaque petite modification à effectuer sur le contenu. Les allers-retours font perdre de nombreuses heures.

Sur le web, il existe plusieurs outils permettant de faire face à ce type de problématiques. C’est notamment le cas de Duply, qui génère de multiples visuels à partir d’un template.

Des déclinaisons réalisées à partir d’un simple template

Avec Duply, créer des assets devient un jeu d’enfant. Dans un premier temps, il faut créer un modèle. Il n’est pas nécessaire de se tourner vers un logiciel de design graphique, car la plateforme est armée des fonctionnalités nécessaires. Depuis une interface simple, il est possible de concevoir une illustration en quelques instants. On peut ajouter des formes, des photos, du texte… Concrètement, tout ce que l’on veut. Des bannières pour e-mail ou encore des visuels pour les réseaux sociaux peuvent être élaborés.

L’outil se basera sur ce template pour concevoir toute une déclinaison de contenus. Pour ce faire, il existe de multiples possibilités. La première est grâce à un tableau Google Sheet. Il doit contenir plusieurs colonnes : les liens des images, le texte pour chacune d’entre elles, le call-to-action… Une fois la feuille de calcul avec toutes ces informations importées, l’outil se charge de générer des images en s’appuyant sur le template.

Duply permet aussi d’utiliser une API et de personnaliser chaque contenu soit-même. En somme, le choix est libre à chaque utilisateur, selon ses préférences et ce sur quoi il est le plus à l’aise.

L’outil s’intègre à des plateformes d’automatisation de tâches comme Zapier. Grâce à celle-ci, les visuels peuvent être publiés automatiquement sur Instagram. On évite alors de jongler entre les différents outils.

Il convient donc de dire que Duply est un tool précieux pour produire plus rapidement des contenus pour des campagnes marketing, des newsletters ou destinés aux réseaux sociaux. Plus besoin de passer l’après-midi à créer une déclinaison de visuels, car l’outil s’en charge.

En ce moment, il est disponible à un prix défiant toute concurrence : 79 dollars à vie au lieu de 599 dollars. Cette offre exclusive permet de générer autant de visuels que nécessaire grâce à Google Sheet, d’avoir 10 GB de stockage sur la plateforme et d’accéder à un outil de recherche d’images.

