Le mois de septembre est arrivé, et c’est déjà l’heure de retourner au bureau ! Pour vous aider à réussir votre rentrée grâce à de nouvelles stratégies et leviers, nous vous proposons six webinars à découvrir cette semaine. En replay comme en live, ils nourriront votre réflexion et permettront de faire émerger des idées.

Pour trouver davantage de webconférences pour développer de nouvelles compétences ou affiner vos plans d'action, rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Un webinar pour réussir à se lancer dans le retail physique lorsqu’on est une DNVB

Qui ? Student Pop

Quand ? Le 07/09/22

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Dans un webinar destiné aux DNVB, trois spécialistes du retail partageront de précieux conseils pour réussir l’ouverture de son pop-up store.

S’inscrire

Un événement en replay pour créer un parcours de conversion hors pair lors de la refonte de son site

Qui ? Plezi

Sujet : Ce webinar en replay met en lumière pourquoi il est important de penser au parcours de conversion dès les débuts de la refonte de son site. Découvrez comment en créer un efficace en tout point.

S’inscrire

Une webconférence pour tout savoir sur les baux commerciaux

Qui ? Juritravail

Quand ? Le 08/09/22

À quelle heure ? À 14h

Sujet : Un avocat passera en revue tous les éléments à connaître au moment de signer votre bail commercial. L’objectif : éviter les pièges et les erreurs !

S’inscrire

Une conférence en replay pour comprendre les avantages du parrainage client

Qui ? Splio

Sujet : Il s’agit d’une opportunité de connaître l’importance d’une stratégie de parrainage client. Les spécialistes expliquent comment elle permet de fidéliser des consommateurs et de renforcer son approche customer-centric.

S’inscrire

Un webinar pour découvrir les avantages du recrutement programmatique

Qui ? Seeqle

Quand ? Le 08/09/22

À quelle heure ? À 17h

Sujet : L’expert de Seeqle vous montrera comment fonctionne le recrutement programmatique afin de mettre en lumière les atouts de cette technique innovante.

S’inscrire

Un webinaire en replay pour optimiser ses processus internes et donner un coup de fouet à sa croissance

Qui ? HubSpot

Sujet : Les experts de HubSpot vous dévoilent comment favoriser votre croissance grâce au modèle RevOps, qui permet de réunir tous ses silos.

S’inscrire