Twitter a récemment intégré une option aux Shops pour faciliter le repérage et le suivi des produits les plus attendus par la communauté. Cette fonctionnalité baptisée Product Drops offre aux clients l’opportunité de s’inscrire et de recevoir des notifications de rappel à la date de sortie des articles.

Une fonctionnalité de plus pour Twitter Shops

Malgré son énorme couverture, Twitter a longtemps mis de côté les supports marchands sur son application. Depuis mars, certaines marques peuvent créer des Shops, et proposer leurs produits. L’entreprise continue de développer cette fonctionnalité avec Product Drops.

Mise à disposition des vendeurs, elle permet d’annoncer le lancement prochain d’un produit. Les acheteurs peuvent alors s’inscrire et recevoir un rappel activant l’option « Me le rappeler ». Elle se chargera enfin d’envoyer une notification 15 minutes avant, et au moment du lancement.

Un support commercial primordial pour les marchands

Product Drops ne sert pas uniquement de rappel. Il constitue un outil marketing supplémentaire pour attirer de nouveaux clients. Après l’inscription, les utilisateurs ont la possibilité de découvrir la fiche produit, le prix ainsi que les avis des membres de la communauté. Lorsque les commerçants publient avec Product Drops, leurs tweets sont susceptibles de générer un engagement plus important.

En revanche, elle ne permet toujours pas d’acheter directement le produit. Une option « Acheter sur le site » se charge de la redirection vers l’adresse du site marchand.

Une fonctionnalité en cours d’essai

Actuellement, Product Drops est en cours de test aux États-Unis. Il n’est disponible que pour les acheteurs utilisant l’application en version anglaise sur iOS. Parallèlement, la société travaille exclusivement avec des marques sélectionnées, comme Dior ou encore Lego Group.