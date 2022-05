La Summer Edition by lesBigBoss est un événement annuel qui a pour objectif de proposer une expérience business et networking différente. Cette année se tenait le 15e opus.

Cette nouvelle édition 2022 où Siècle Digital était présent pour réaliser des interviews pour son podcast Culture Numérique, n’aura pas seulement comblé les attentes, elle a surtout montré à toute la communauté business à quel point cet événement a su se rendre indispensable au fil des années.

Une édition post-pandémie qui bat tous les records

Comme le précise les organisateurs, « trois jours auront suffi pour souder les 700 décideurs et acteurs du digital marketing présents et les amener à s’engager et leur faire vivre des moments d’exception sous le soleil grec ».

En tout, ce sont 7 000 rendez-vous business qui ont eu lieu au cours du week-end (2 sessions de 10 speed datings business one to one affinitaires et qualifiés via une technologie de matchmaking) suivi de 1 000 meetings d’approfondissement.

Organisé en partie sur le week-end dans une bulle estivale au sein d’un resort, une des forces de l’événement repose sur son cadre qui favorise l’échange entre décideurs. Hervé Bloch, fondateur et CEO lesBigBoss précisait d’ailleurs que 50% des deals sont signés hors meetings. "lesBigBoss sont aujourd’hui incontournables pour moi qui travaille dans une startup. Dans un cadre incroyable où le contact est beaucoup moins formel, je peux rencontrer et échanger rapidement avec un grand nombre de décideurs qui ont des problématiques auxquelles nous répondons avec notre offre", précise Andrea Caporlingua, Head of Advertiser Department chez BeOp.

Même son de cloche du côté des décideurs : "Après plusieurs années où les contacts ont été fortement ralentis, pour une juste cause, celle du Covid, renouer avec un évènement comme la Summer des Big Boss était une super opportunité. En effet, j'ai pu, en 48h, réaliser un travail de brief projets et de networking qui m'aurait normalement pris plusieurs mois. À l'issue de cet investissement en temps (car même si nous sommes dans un cadre idyllique, cela reste du travail), j'ai pu rentrer avec un funnel rempli d'a minima 4 projets concrets qui me permettront d'accélérer le développement de ma start-up" évoque Pierpaolo Colucci, General Manager chez Foodelux.

Le fil conducteur de cette nouvelle édition était le Web3. Un sujet qui passionne les marques et qui intrigue les professionnels du marketing digital depuis plusieurs mois. Pour tenter d’éclairer les participants, lesBigBoss ont organisé un atelier instructif et inspirant autour de ce sujet. Il fut notamment question du metaverse, des cryptomonnaies et du développement des NFT. Une collection exclusive de 800 NFT, avec des œuvres spéciales Summer Edition, était justement proposée à la vente durant l’événement.

Parmi les autres thématiques abordées, on retrouve des grandes problématiques comme : l’optimisation de l’efficacité des campagnes Search grâce à la data. L’importance du SEO, ou encore la mise en place d’une stratégie de gestion des consentements qui allie personnalisation et conformité.

Une remise de prix et un engagement sociétal

La Summer Edition by lesBigBoss, c’est aussi la cérémonie lesBigBoss Awards. Cette année, huit lauréats ont été sacrés dans sept catégories business pour valoriser les succès, consacrer les deals, révéler le coup de cœur startup et célébrer l’humain. Une cérémonie accompagnée par un jury de 30 décideurs du digital et présidé par Soumia Soumia Hadjali, Chief Digital Officer EME chez Sephora. Citons un exemple : l’Award du BigBoss Success pour un prestataire (le plus grand nombre de signatures depuis sa première participation) remis à Influence4You. Plus de 5 années de fidélité et plus de 40 deals signés pour plusieurs millions de chiffre d’affaires.

Cette nouvelle édition aura encore une fois marqué les esprits, également sur le volet sociétal. En effet, ce week-end fut également l’occasion de soutenir l’association « Tout le monde contre le cancer », fondée par Nicolas Rossignol. Les marques présentes ont contribué par un don en nature sous forme de déstockage de produits ou services. Durant les trois jours, près de 10 000 euros ont été récoltés et de nombreuses promesses de dons en nature ont été formulées par les marques : campagnes de communication offertes par des partenaires à l’association et biens matériels pour l’aider dans ses actions pour accompagner les enfants malades, leurs proches et les établissements de santé.