Un webinar comprendre comment une solution open source peut-elle aider à booster la croissance d'une entreprise e-commerce

Qui ? Agorapulse & PrestaShop

Quand ? Le 24/05/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : La webconférence se tiendra le mardi 24 mai à 11h30. Elle sera présentée par Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse et Nicolas Rateau, VP Mid Market chez PrestaShop. Ils expliqueront notamment le lien entre les réseaux sociaux qui proposent des fonctionnalités de shopping et les solutions open source à disposition des e-commerçants..

Une conférence en ligne pour découvrir les campagnes les plus efficaces au monde de l'an dernier

Qui ? Kantar

Quand ? Le 24/05/2022

À quelle heure ? À 09h00

Sujet : Pendant une heure, ce webinar permettra aux participants de découvrir les 10 meilleures campagnes de l'année dernière, mais surtout de décrypter les raisons de leur succès.

Une webconférence pour comprendre comment dans contexte hybride, mettre fin aux réunionites

Qui ? Jamespot

Quand ? Le 24/05/2022

À quelle heure ? À 14h30

Sujet : Jamespot, le spécialiste français du réseau social d'entreprise et des logiciels collaboratifs, vous donne rendez-vous le mardi 24 mai 2022 à 14h30 lors d'un webinar à ce sujet. Il sera animé par Guillaume Poumadé, Responsable Communication et Marketing chez Jamespot et Benoît Guilbert, Chargé de communication au sein de l'entreprise. Ils vous expliqueront comment travailler de façon plus productive à l'ère hybride.

Un webinar pour avoir les éléments clés de la construction d'événements en ligne vraiment interactifs

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 24/05/22

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Livestorm, première plateforme française d'engagement vidéo pour gérer ses réunions et webinars de A à Z, organise un événement en ligne sur cette thématique. Il s'agit d'une opportunité de connaître les meilleures pratiques pour créer et animer des webinars engageants afin de fidéliser et d'accroître son audience. Ils vous présenteront les fonctionnalités interactives de Livestorm.

Une webconférence pour bien comprendre comment rédiger les CGU / CGV

Qui ? Juritravail

Quand ? Le 24/05/2022

À quelle heure ? 14

Sujet : Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU), les Conditions Générales de Ventes (CGV) et les Mentions légales sont des documents que les clients lisent rarement. Toutefois, ils sont obligatoires. Ils doivent être bien rédigés afin que leur compréhension soit claire pour tous. Juritravail, service d'information juridique en ligne composé d'avocats et de juristes, organise un webinar pour vous aider dans cette tâche. Il se tiendra le mardi 24 mai 2022 à 14h.

