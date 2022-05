Le télétravail comment le mode hybride font désormais partie du paysage des entreprises. Une étude menée par Accenture révèle que 58 % des salariés ont pratiqué le travail hybride pendant et après la crise, et ce, hors période de confinement total et obligatoire.

L’avènement de ces nouvelles méthodes de travail impose de nombreux challenges, particulièrement dans un contexte multisite.

Dans la même catégorie Cookie walls : que dit la CNIL ?

Dans son dernier ebook, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise, revient sur les transformations engendrées par l’hybridation et comment la mettre en place chez les groupes éclatés et réseaux franchisés.

Faire face aux défis imposés par le travail hybride et les réseaux multisites

Au cours des deux dernières années, le mode hybride s’est progressivement installé dans l’organisation des entreprises. Pour les collaborateurs, cette nouvelle méthode de travail présente divers atouts, qu’ils travaillent pour une société “classique” ou au sein d’un réseau multisites : santé mentale améliorée, relations professionnelles plus solides, moins d’épuisement mental et physique lié au travail… L’ebook révèle que 83 % estiment que l’hybridation est l’avenir. En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez en détail ses avantages pour les coûts et les dépenses, le recrutement et l’image de marque.

Avec des collaborateurs qui partagent leur temps entre bureau et domicile, les équipes peaufinent leurs stratégies et leurs projets à distance. Pour ne pas perdre en productivité, les entreprises doivent mettre en place les dispositifs adaptés, nécessaires pour communiquer facilement et s’organiser rapidement en toutes circonstances.

Dans un cadre multisite, le défi est double : les sociétés doivent tout mettre en œuvre pour poursuivre leur croissance tout en conservant l’unicité de leur structure. Avec des milliers de collaborateurs répartis sur différents endroits et travaillant via différents outils, les organisations doivent repenser leur façon de communiquer, de partager de l’information et de manager leurs équipes. Dans ce contexte, l’hybridation peut alors sembler complexe. Pourtant, elle nécessite seulement d’instaurer certains processus. Vous pourrez prendre connaissance des solutions existantes dans cet ebook et connaître les conseils des experts de Jamespot pour les instaurer dans votre société.

Les outils collaboratifs, nouveaux alliés incontournables

Les outils collaboratifs s’avèrent désormais indispensables, notamment pour faire face à la montée en puissance du télétravail. Grâce à eux, les travailleurs ainsi que les organisations multisites se sont organisés efficacement afin de répondre aux besoins du travail à distance.

Ils sont aussi utiles pour optimiser son temps, particulièrement lors de réunions. L’étude révèle qu'un manager passe en moyenne 3h et 12 minutes de son temps en meetings. Certaines sont productives, d’autres moins. Cela fait perdre de nombreuses heures, qui pourraient être utilisées pour réaliser des tâches à valeur ajoutée. Les outils collaboratifs aident à mesurer et limiter le temps d’échange afin d’aller à l’essentiel.

En téléchargeant cet ebook, vous découvrirez tous les avantages des outils collaboratifs dans le cadre de l’hybridation. Ils seront illustrés à travers un exemple, celui du projet Liam. L’objectif était de déployer un réseau social collaboratif au sein de l’Assurance maladie. Celui-ci devait regrouper l’ensemble des collaborateurs de la structure afin qu’ils aient des échanges fluides et puissent collaborer de façon transversale. Le livre blanc vous permettra de prendre connaissance des enjeux de ce projet ambitieux et les solutions choisies. Autant d’éléments desquels s’inspirer.

Vous l’aurez compris, travailler en mode hybride dans un contexte multisite passe forcément par l’adoption d’outils collaboratifs. Pour découvrir comment améliorer votre communication en distanciel, téléchargez cet ebook.