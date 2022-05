Que ce soit pour un voyage d’affaires ou pour faire du tourisme, internet s’avère souvent indispensable. Bien qu’il soit possible de rester connecté grâce à l’itinérance internationale, ce service s’avère très coûteux. Une autre possibilité est de se procurer une carte SIM locale du pays dans lequel on se rend. Il peut toutefois être difficile d’en trouver une lorsqu’on se trouve dans une ville inconnue, sans aucun repère.

Pour plus de commodité, il existe des cartes SIM internationales, comme celles proposées par Holafly. Cette start-up espagnole offre la possibilité d’avoir internet dans plus de 140 pays.

Son objectif ? Permettre à chacun de voyager sereinement et d’être connecté tout de suite en sortant de l’avion, sans avoir à chercher un opérateur local.

Deux cartes SIM pour voyager sereinement autour du globe

Pour planifier son itinéraire ou travailler à distance depuis un autre pays, une bonne connexion internet est essentielle lorsque l’on voyage. Sans cela, difficile de maintenir le contact avec ses collaborateurs ou travailler sur une présentation client. Pour cette raison, Holafly a mis au point des cartes SIM permettant d’être connecté à internet aux quatre coins du monde et de pouvoir continuer à réaliser toutes ses activités en ligne.

La jeune pousse espagnole propose de s’équiper d’une carte SIM physique, qui permet de conserver son numéro durant toute la durée de son parcours et de rester en contact avec ses proches et ses équipes sur WhatsApp. Comme pour toute carte SIM lambda, il suffit de l'insérer dans son téléphone une fois arrivé à destination, puis d’activer les données cellulaires et l'itinérance de données.

Dans le cas où moins d’une semaine séparerait le voyageur du départ, il peut être judicieux de se tourner vers la eSIM proposée par Holafly. Concrètement, elle offre les mêmes avantages qu’une carte SIM physique, sauf qu’elle est délivrée à la minute où l’achat est effectué. Elle est envoyée par e-mail sous la forme d’un QR code. Il suffit de l’ouvrir depuis un autre appareil ou de l’imprimer afin de la scanner sur son téléphone et de l’activer. En choisissant la eSIM, le voyageur opte non seulement pour une solution rapide, mais aussi éco-responsable, car il n’achète pas une carte SIM physique en plastique.

Cette technologie est compatible avec la plupart des smartphones récents, dont les derniers iPhone, Huawei, Samsung, Oppo, Google Pixel ou encore Motorola. Les professionnels travaillant sur iPad peuvent aussi utiliser cette carte SIM virtuelle.

L’objectif des deux cartes SIM de Holafly est que les voyageurs ne perdent pas de temps à trouver un moyen de se connecter à internet une fois arrivés à destination, que ce soit en faisant la queue à la boutique d’un aéroport, ou en cherchant un magasin de cartes SIM dans la ville.

La SIM classique comme la eSIM contient une certaine quantité de données (de 3Go à données illimitées) pour un nombre limité de jours (entre une semaine et 30 jours), afin que chaque voyageur trouve l'option qui lui convient le mieux. Holafly travaille main dans la main avec les opérateurs de chaque pays pour offrir une couverture internet de haut débit en toutes circonstances.

Éviter le roaming lors de ses voyages hors Europe

Bon nombre de professionnels se rendent aux États-Unis, en Amérique latine ou encore en Asie pour rencontrer de nouveaux clients ou clôturer un deal. Pour avoir internet dans ces zones du monde, il est nécessaire d’étendre son forfait français ou d’acheter une carte SIM locale de plus gigas. Il s’agit de deux options qui coûtent relativement cher. Pour pallier ce problème, Holafly propose à l’utilisateur de payer un prix fixe au moment de l’achat. Aucun frais supplémentaire n’est engendré. Cela évite les mauvaises surprises à l’atterrissage !

Par exemple, un voyageur qui se rend aux États-Unis et souhaite avoir une connexion internet sur place et durant tout le séjour, peut se procurer une carte SIM prépayée pour les États-Unis, avec des données illimitées pour une durée de 20 jours.

Autre exemple, un voyageur réalisant un road trip en Asie peut choisir d’acheter la eSIM Asie Multi-pays, qui lui permettra de rester connecté à internet dans plusieurs pays du continent, dont la Corée du Sud, le Japon, le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. Automatiquement, la carte se connectera au réseau local de chaque pays. Aucune manipulation n’est nécessaire.

Holafly apparaît comme une solution idéale pour accéder à internet facilement, partout et tout le temps. Avec ces deux cartes SIM, les voyageurs s’assurent d’éviter les frais d’itinérance des opérateurs français dans les pays hors Europe et de voyager en toute sérénité au Mexique, en Turquie ou dans d’autres régions du monde.