En 2022, le marketing occupe une place de plus en plus importante au sein des entreprises. Avec la transformation numérique et l’accessibilité des données, les marques ont de plus en plus d’opportunités pour mieux cibler leurs offres ou affiner la connaissance de leurs audiences.

C’est justement le cœur de métier d’Audiense, une entreprise londonienne qui a développé une solution d’Audience Intelligence qui offre aux marques l’opportunité de repenser leur stratégie marketing grâce à une meilleure connaissance de leurs audiences.

En 2022, Audiense propose deux solutions majeures pour aider les marques à améliorer leur ciblage : Audiense Insights et Audiense Connect. Deux outils complémentaires qui permettent aux clients de la plateforme d’exploiter le plein potentiel du big data. Quelques détails supplémentaires sur ces deux produits :

Audiense Insights : la solution permet d’identifier et de comprendre n’importe quelle audience, aussi spécifique et unique soit-elle. Avec Audiense Insights, vous serez en mesure de créer des segments d’audience personnalisés en croisant de nombreuses données démographiques. L’idée est d’aider les marques à prendre de meilleures décisions stratégiques, d’adapter le ciblage afin de mener des campagnes avec plus de pertinence.

Audiense Connect : cette solution permet d’aller encore plus loin. Avec Audiense Connect, les marques peuvent créer et travailler avec de nouvelles communautés en s’engageant directement avec elles sur Twitter. Certaines marques utilisent par exemple Audiense Connect pour filtrer des utilisateurs afin de découvrir les plus pertinents. D’autres analysent la communauté de leurs principaux concurrents, afin de trouver également des utilisateurs intéressants.

La bonne connaissance des audiences est la clé pour réussir sa stratégie marketing en 2022. Il y a tellement de possibilités, tellement de canaux… Certaines entreprises se perdent et c’est tout à fait normal. Pourtant, plutôt que de s’éparpiller, il faut prioriser. La réflexion marketing doit avant tout porter sur l’audience. Avec ses deux produits, Audiense s’appuie sur le comportement réel des consommateurs pour fournir une segmentation représentative à ses clients.

Les marques qui utilisent une telle solution vont se démarquer et prendre de l’avance sur leurs concurrents. C’est un outil très utile pour un lancement de produit par exemple. En apprenant à connaître votre audience, vous pourrez adapter votre stratégie de contenus et proposer des actions en phase avec les attentes des consommateurs.

Concrètement, Audiense propose de résoudre trois problématiques majeures auxquelles les marques sont confrontées :

Trouver la bonne communauté. C’est un processus long et coûteux. Avec Audiense, l’idée est se baser sur la data pour définir le bon périmètre à adresser ;

Incorporer des données sociales dans les stratégies marketing. Le social listening ne permet pas de travailler sur l’audience mais uniquement sur des mots-clés, alors qu’un outil d’Audience Intelligence comme Audiense le permet.

La personnalisation de l’offre : une stratégie payante qui permet d’améliorer le retour sur investissement.

Avec une solution d’Audience Intelligence, vous n’allez pas seulement apprendre à connaître vos cibles, vous allez aussi comprendre leurs mentalités, pratiques et usages: des facteurs essentiels pour orienter vos messages et vos campagnes.

En fonction de l’audience identifiée grâce aux outils de la plateforme, vous aurez accès à des recommandations sur les contenus susceptibles d’intéresser la communauté visée. Pour aller plus loin, Audiense permet également à ses clients d’identifier et de se connecter à des influenceurs afin de nouer d’éventuels partenariats. Une étape qui permettra de toucher une nouvelle fois une audience précise, avec un centre d’intérêt commun. Désormais vous savez qu’en 2022, la clé d’une stratégie marketing réussie, c’est la capacité des marques à comprendre leurs audiences.