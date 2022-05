En 2021, les Français ont dépensé 129 milliards d’euros sur Internet. C’est +15,1% par rapport à 2020 (qui, rappelons-le, était déjà une année record avec la pandémie de Covid-19). Il se passe quelque chose en ce moment, c’est palpable. Les usages évoluent, les habitudes de consommation aussi. La vente en ligne explose et les commerçants ne peuvent plus passer à côté de cette tendance. Pour tenter d’y voir plus clair, Agorapulse , leader français de la gestion des réseaux sociaux, organise un webinar le 25 mai 2022 à 11h30, avec PrestaShop, un CMS open source pour équiper les sites e-commerce.

Qu’est-ce qui explique cet intérêt pour la consommation en ligne ?

Comment lever les derniers freins à la vente en ligne ?

Les synergies entre les plateformes e-commerce et le social commerce

C’est quoi une solution open source ? Quels en sont les avantages ?

Comment l’open source peut aider à booster les ventes ?

Ce webinar sera animé par Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse et Nicolas Rateau, VP Mid Market chez PrestaShop. Deux experts avec des compétences distinctes, l’occasion parfaite de faire le lien entre les réseaux sociaux qui proposent des fonctionnalités de shopping et les solutions open source qui s’offrent aux e-commerçants. Au programme de ce live

Quand on décide de se lancer dans l’e-commerce et de créer une plateforme dédiée, il y a plusieurs solutions, notamment le CMS SaaS ou le CMS open source. Nicolas Rateau de PrestaShop prendra justement le temps de différencier ces deux solutions et d’expliquer précisément comment l’open source peut permettre aux e-commerçants de booster leurs ventes.

L’un des avantages principaux est la gestion des données. Pour Jérôme Stryzewski, responsable informatique chez Caréco Molins et utilisateur de PrestaShop : « cette solution nous a sauvé la mise au début de la pandémie de Covid-19. Au début du premier confinement, notre serveur interne et nos logiciels sont tombés en panne. Heureusement, nous avons réussi à poursuivre notre activité uniquement grâce à PrestaShop et à notre site internet ».

Ce live sera également l’occasion de revenir sur l’intérêt pour les e-commerçants de collecter et d’utiliser des données. Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, fera le lien entre la solution CMS Open Source et l’engouement pour le social commerce. On sait que 64% des utilisateurs ont effectué un achat sur les réseaux sociaux en 2021… Qu’est ce que cela traduit ? Pourquoi les e-commerçants doivent-ils également s’intéresser à cette tendance ? Bref, pour ne rien manquer, n’oubliez pas de vous inscrire.