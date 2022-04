Lorsqu’une entreprise définit son infrastructure digitale, plusieurs éléments sont à prendre en compte, dont sa scalabilité. En effet, elle doit pouvoir être un point d’appui lors de la croissance de sa clientèle, de la mise en place d’un nouveau site web et de l’augmentation du nombre de salariés. Dans un guide, Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation et Contentful, solution de gestion de contenu (CMS), mettent en lumière les paramètres importants lors du choix d’une infrastructure technologique.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs et d'équipes sur une plateforme

Les réunions, les contrats et les projets font partie du quotidien de nombreux collaborateurs. À mesure qu’une entreprise se développe, de nouveaux meetings et présentations allongent la liste de tâches à effectuer, et les documents s’accumulent. Les processus et les workflows des équipes évoluent et deviennent plus complexes.

Pour rester productif et efficace, une bonne organisation et gestion administrative sont de rigueur. Pourtant, la scalabilité administrative est un facteur de croissance parfois négligé lors du choix d’une infrastructure digitale. Il convient donc d’adopter une plateforme qui permet aux entreprises de repenser la façon dont leurs équipes interagissent et de rationaliser leurs flux de travail pour optimiser leurs processus internes. Pour Tony Byrne, fondateur de The Real Story Group, le contrôle d'accès et les droits fait également partie des enjeux de la scalabilité. En vous procurant ce guide, vous découvrirez le point de vue de l’expert sur le sujet.

Au moment de choisir son infrastructure technologique, il est judicieux de s’intéresser aux options de personnalisation. Les plateformes proposant ce type de fonctionnalités peuvent mieux s'adapter à la manière dont une entreprise opère et évolue. À titre d’exemple, le British Museum a personnalisé son application de création de contenu pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque équipe de curation.

Outre l’augmentation du nombre d’utilisateurs, une organisation doit pouvoir anticiper d’autres dimensions d’évolution, comme la scalabilité horizontale, l’accélération de la vitesse de développement et la robustesse d’une plateforme. À travers sept chapitres et des exemples, découvrez en détail les paramètres qui comptent lors du choix d’une infrastructure digitale. Pour cela, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Kaliop et Contentful