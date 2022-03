Face aux success stories des streamers, la plateforme Twitch se popularise de plus en plus auprès des créateurs de contenus. Elle permet de lancer des lives et aux membres de sa communauté d’interagir depuis le chat. De cette façon, il est simple de créer un lien avec ces derniers.

Pour gagner en visibilité, nombreux sont les streamers qui upload leurs clips sur les réseaux sociaux. Il s’agit des moments forts qui ont eu lieu lors du live. Toutefois, cela requiert d’éditer le contenu, le télécharger, s’assurer qu’il soit au bon format pour les médias sociaux visés, et le mettre en ligne. Autant d’étapes qui demandent un peu de temps. Il existe pourtant des outils permettant de faciliter le processus, comme Clipbot.

Publier ses clips en quelques clics

Clipbot est un outil qui permet d’automatiser la publication de clips Twitch. Lors d’un live, il suffit au créateur de contenu de cliquer sur un seul bouton ou sur la touche F10 afin que les trente secondes précédentes soient enregistrées. Une fois le stream terminé, Clipbot va automatiquement trouver le clip, l’éditer et le publier. Pour le moment, il est possible de le mettre en ligne sous forme de TikTok ou de YouTube Shorts. Il faut seulement s’être connecté sur les plateformes au préalable.

Dans le cas où l’on souhaiterait choisir manuellement les clips qui sont publiés, il est possible de désélectionner l’option d’automatisation. Clipbot se charge ensuite des étapes suivantes. L’outil est également doté de fonctionnalités supplémentaires, comme un filtre de clips.

Concrètement, il permet au streamer de ne publier que les clips dépassant un certain nombre de vues.

Clipbot est un outil freemium. Une partie de ses fonctionnalités sont en accès libre afin que chaque créateur de contenu qui se lance dans le monde du streaming puisse gagner du temps, augmenter sa communauté et se concentrer sur son activité.

Pour cette raison, l’outil est gratuit aux streamers ayant moins de 2 000 abonnés. Une autre offre est disponible à neuf dollars par mois avec les fonctionnalités similaires, sans limite de followers ou de watermark dans les vidéos.