Lorsqu’on réalise une campagne d'emailing, il arrive parfois que le taux d’ouverture soit plus faible que ce qu’on espérait. Cela peut notamment s’expliquer par une base e-mail contenant des adresses fausses ou erronées. Pour cette raison, il est primordial de vérifier régulièrement un tri dans sa liste de contact. Cette tâche demande beaucoup de temps, sauf si on utilise un outil comme Bounceless. Ce dernier identifie si les adresses e-mail d’une liste de diffusion appartiennent à de vraies personnes.

Vérifier sa base email pour augmenter le taux d’ouverture

Bounceless est un outil permettant de vérifier et de mettre à jour facilement sa base e-mail avant de lancer une campagne d’e-mailing. En quelques secondes, il est possible de vérifier les adresses de tous ses contacts. Grâce à l’API de Bounceless, les adresses e-mail incorrectes, inactives ou en double, sont supprimées d’une liste de diffusion.

En ce sens, il devient plus simple de réduire son taux de rebond. Si vous envoyez des e-mails à des adresses non valides, le taux d'e-mails de retour augmentera considérablement. Cela aura un impact négatif sur votre score de réputation en tant qu’expéditeur. Si votre adresse IP a une mauvaise réputation, elle peut être mise sur liste noire par des services de messagerie comme Gmail.

En ayant une base e-mail contenant seulement des adresses actives, vous pouvez plus facilement analyser les attentes de sa véritable audience. L’outil propose pour cela des métriques permettant de connaître les campagnes qui ont le mieux fonctionné et les éléments à améliorer. In fine, cela permet d’améliorer son retour sur investissement (ROI).

En ce sens, il peut être judicieux d’opter pour Bounceless. L’outil peut être intégré aux services d’emailing les plus populaires, comme Mailchimp, HubSpot, SendGrip, Campaign Monitor… À noter que peu importe votre choix, Bounceless garantit que toutes les informations sont à la fois sécurisées et conformes au RGPD.

En ce moment, il est possible de se procurer l’outil pour 59 dollars au lieu de 3588 dollars sur la marketplace AppSumo. À ce prix, il est possible de vérifier 100 000 adresses e-mail par mois. Dans le cas où vous auriez besoin d’en analyser un plus grand nombre, il est possible d’opter pour une des cinq autres offres proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.