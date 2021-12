Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Elles sont une véritable opportunité d’apporter un peu de chaleur humaine au travail et de communiquer de façon plus légère et moins formelle. Pour les entreprises, c’est une occasion de réunir toutes leurs équipes et de créer du lien entre elles. Le jeudi 9 décembre à 14h30, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, organise un webinar au cours duquel il vous délivrera de nombreux secrets qui vous aideront à animer votre communication interne en période de fêtes.

Des activités pour rassembler ses collaborateurs

En entreprise, il est primordial de fêter Noël et l’année à venir. Non seulement ces deux événements permettent de transcender la routine quotidienne, mais sont de véritables occasions de montrer à ses collaborateurs la reconnaissance des efforts de l’année écoulée et les motiver pour les prochains défis à relever.

Durant cette période, il est donc judicieux d’organiser des événements qui vous permettront de remercier et de fidéliser vos salariés. Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, il existe de nombreuses actions simples à mettre en place pour faire plaisir à vos équipes et insuffler un esprit chaleureux et fédérateur dans vos locaux.

Vous pouvez par exemple organiser un Secret Santa. Quelques semaines avant Noël, chaque collaborateur tire le nom d’un collègue au sort, auquel il devra offrir un cadeau. L’identité du receveur doit être gardée secrète jusqu’au jour J. Cette animation est de plus en plus populaire au sein des organisations, car elle renforce la cohésion de groupe et l’entente entre les salariés d’une même entreprise.

En parallèle, il est possible d’organiser un repas de Noël, qui est souvent une soirée mémorable pour les collaborateurs. Elle leur permet de passer un moment convivial dans un cadre plus détendu. Ce repas aide parfois à créer des liens ou à mieux se connaître entre les différentes équipes. Les experts de Jamespot, Jean-Christophe Billerey et Charlotte Lucas, vous délivreront de nombreuses autres idées pour donner des couleurs à votre fin d’année.

Ce webinar se déroulera en deux parties :

Des idées de communication en interne pour les fêtes de fin d'année ;

Une session de questions/réponses.

Si vous êtes curieux de connaître toutes les astuces de communication des experts de Jamespot, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar. Dans le cas où vous ne seriez pas disponible sur ce créneau vous pourrez, comme d’habitude, obtenir le replay de l’événement directement par e-mail.