Aujourd’hui, les marques sont omniprésentes sur les réseaux sociaux. La majorité d’entre elles ont saisi la puissance et l’efficacité des médias sociaux pour se faire connaître, toucher des consommateurs et accroître leurs ventes. Néanmoins, lorsqu’on s’aventure dans le marketing des médias sociaux, il est primordial d’avoir un chemin tout tracé et une stratégie bien établie. Pour cela, il convient de manier tous les codes du digital, chose qui n’est pas forcément évidente. Notre agence webmarketing vous dévoile comment créer une stratégie social média marketing efficace en seulement cinq étapes.

5 étapes à suivre pour créer une stratégie social média marketing efficace

Le social média marketing est devenu une expertise webmarketing essentielle au bon développement d’une entreprise. Elle nécessite de maîtriser à la perfection les réseaux sociaux, qui sont des outils clés pour accroître sa présence en ligne. Pour tirer profit du potentiel qu’ils réservent, il faut adopter les bons réflexes et choisir les leviers adaptés à ses objectifs.

Sélectionner les bons réseaux sociaux

Au moment de l’élaboration de sa stratégie social média marketing, il convient de choisir les bons réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Snapchat… Un large éventail s’offre à vous. Cependant, chacun d’entre eux est unique avec son propre style, ses propres codes et son propre public. Alors comment sélectionner la plateforme la plus adaptée ?

Dans un premier temps, deux questions sont à se poser :

Où se trouve mon cœur de cible, c’est-à-dire les profils auxquels j’envisage de vendre directement mes produits ou mes services ?

Où se trouve ma cible secondaire, qui va influencer ma cible principale ?

En identifiant où se trouve chacune de vos cibles, vous pourrez plus facilement les viser et les atteindre grâce à des campagnes publicitaires efficaces qui seront au bon endroit, au bon moment. En fonction des réponses que vous dégagerez à ces deux questions, il convient de privilégier les médias les plus pertinents qui permettront de toucher vos cibles.

Votre sélection doit prendre en compte vos objectifs et les formats que votre entreprise peut créer. Il ne faut pas non plus négliger l’investissement que ces médias sociaux vous demanderont, auquel cas vous risquerez de perdre du temps et de l’argent. En cas de limitation de budget, il est préférable de se concentrer sur les deux plateformes les plus adaptées.

Configurer les profils sur les médias sociaux

Pour utiliser efficacement les différents médias sociaux, il convient d’adapter son contenu à chacun d’entre eux. Instagram n’est par exemple pas optimisé pour les images horizontales, une vidéo sur Twitter ne doit pas dépasser les deux minutes vingt… Autant d’éléments à prendre en compte lorsque vous créez vos contenus. Il faudra songer au format des visuels, au nombre de caractères autorisés, à la possibilité ou non de mettre des liens hypertextes et à la durée des vidéos que vous choisissez.

Réfléchir sur sa stratégie éditoriale et au ton marketing

Les actions que vous mettez en place sur les réseaux sociaux doivent être cohérentes avec vos valeurs et votre image de marque. Pour cette raison, il est primordial de réfléchir à votre stratégie éditoriale. Il faut avant tout poser un cadre et définir une ligne directrice à adopter pour chaque contenu qui sera publié. Cela permet d’établir soi-même sa e-réputation, et ce, dès le début.

Une fois que vos valeurs, vos ambitions et votre image ont été clairement dessinées, il vous reste désormais à réfléchir à la voix que vous souhaitez adopter sur les médias sociaux. Votre marque est-elle amusante, intellectuelle ou plutôt terre à terre ? Le ton que vous décidez d’adopter doit offrir une image cohérente de votre entreprise, car c’est la première chose qui marquera vos visiteurs, vos prospects et vos clients.

Analyser sa stratégie pour la peaufiner

Une fois votre stratégie social média marketing bien établie, il est primordial de surveiller sa performance et d’en analyser les retombées afin de réaliser les améliorations nécessaires à une optimisation de votre R.O.I (Retour Sur Investissement). Cela nécessite de déterminer des indicateurs clés de performance (KPI) dès l’ébauche de votre stratégie. Vous pourrez alors faire des ajustements et vous adapter aux continuelles évolutions des médias sociaux.

Les solutions de data visualisation sont également de véritables alliées pour analyser et surveiller les actions mises en place pour votre entreprise. En vous tournant vers des outils comme Data Studio, vous pourrez créer un tableau de bord qui vous offrira une vue d’ensemble sur votre stratégie, l’audience que vous avez touchée et la portée de vos campagnes.

Pour faire vos premiers pas sur les réseaux sociaux, il est toujours possible de faire appel à une agence de webmarketing. De cette façon, vous vous assurez de ne pas faire de faux pas et d’avoir une stratégie social média marketing performante.

