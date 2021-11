En pleine croissance, une entreprise fait face à plusieurs étapes, comme la conquête de nouveaux marchés. Pour réussir à conquérir une clientèle internationale, il est primordial d’avoir des données produit traduites convenablement afin d’avoir une offre compréhensible par tous. Néanmoins, au fur et à mesure de son développement, sa base de données produit s’élargit et ses coûts de traduction s’alourdissent. Il existe pourtant des solutions pour optimiser ces dépenses tout en conservant une qualité de traduction optimale. Contentserv, leader technologie PIM qui permet aux marques et aux retailers de se démarquer avec des expériences produit différentes, propose gratuitement une checklist complète pour vous aider à mesurer et améliorer vos dépenses lors de la traduction de vos données produit.

Les bons choix pour la traduction de ses données produit

Pour réussir à réduire vos coûts, il convient de savoir si vous êtes concerné par les problèmes de traduction. Utilisez-vous un système de gestion globale des traductions ? Avez-vous recours à une base de données terminologiques consolidée ? Ce sont deux des onze questions qui permettront d’identifier si vous faites les bons choix pour la traduction de vos données produits. Vous pourrez y répondre par “non”, “partiellement” ou “oui”.

En seulement quelques minutes, le questionnaire de Contentserv vous permettra de mesurer votre performance actuelle. Trois cas de figure sont alors possibles :

Vos processus sont à revoir afin de déterminer où se situe votre potentiel d’optimisation ;

Votre approche de la traduction est convenable, mais peut être améliorée et modernisée ;

Vous êtes bien positionné pour traduire vos données produit, mais de nouvelles améliorations sont toujours possibles.

Découvrir les solutions adaptées

Selon votre performance, plusieurs solutions vous seront alors proposées. Dans le cas où vous passez beaucoup de temps à traduire des contenus spécifiques à vos différents canaux pour en garantir la qualité, il est judicieux d’automatiser la publication de contenus localisés et de haute qualité sur tous les marchés.

Autre exemple, si vous perdez régulièrement la trace des traductions qui ont déjà été créées, mises à jour et partagées sur tous vos canaux, il convient de réutiliser les éléments traduits et de transmettre automatiquement un nouveau texte aux traducteurs. En téléchargeant la checklist de Contentserv, vous découvrirez les trois autres solutions qui vous permettront de rationaliser vos processus de traduction pour vos informations produit.

Comme vous le découvrirez dans la dernière partie de cette checklist, une solution comprenant un système de traductions automatisées est un élément clé pour réduire vos coûts. Elle permettra d’offrir à vos clients des contenus riches et pertinents en temps réel et sur tous les points de contact. Pour retrouver les solutions les plus adaptées à votre entreprise, n’oubliez pas de télécharger la checklist de Contentserv