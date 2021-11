Ecrire un email pertinent, un article de blog, des publicités, ces missions font partie du quotidien des équipes marketing. Pour cela, il est important d'avoir une grande inspiration pour utiliser les bons mots, avoir une orthographe irréprochable et surtout un aperçu des bonnes et mauvaises pratiques afin d'être certain que votre futur campagne mailing soit ouverte. Il existe des outils afin d'être plus productif sur ce type de missions.

Writecream est un outil alimenté par l'IA, qui aide à automatiser les ventes et le marketing. Pour cela, l'outil est en mesure de générer des introductions personnalisées, incitant les destinataires à ouvrir, cliquer et répondre. Les informations du prospect (site ou profil LinkedIn) sont analysées afin de recueillir les détails les plus importants et rédiger des cold emailing pertinents. Au total, Writecream propose plus de 30 outils pour les campagnes marketing et de cold emailing.

L'outil pour faire la différence face aux prospects

Writecream va plus loin en générant aussi des articles de blog (dans plus de 75 langues), des captions pour les publicités Google, Facebook, Instagram du contenu pour les landing page et même des descriptions produits, des meta descriptions ou des captions pour les réseaux sociaux ! L'outil permet même de générer des voix off humaines pour les vidéos YouTube et les podcasts dans plus de 40 voix.

Générer une caption avec Writecream est assez simple. Il faut dans un premier temps sélectionner le type de texte souhaité. Puis, il faut entrer le nom et la description de votre entreprise. Ensuite, en cliquant sur le bouton généré, plusieurs propositions seront faites !

L'outil évite ainsi aux entreprises d'embaucher des rédacteurs ou passer par des freelances. Writecream garantit des textes à fort taux de conversion, bien écrits, bien structurés et surtout originaux !

Writecream est un outil payant qui profite d'une offre intéressante. Pour 59 dollars au lieu de 1440 dollars, un accès à vie à l'outil est proposé. 200 crédits par mois sont à utiliser, soit environ 400 000 caractères.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.